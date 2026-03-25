        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da devre arası dokunuşu sahaya yansıdı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’da devre arası dokunuşu sahaya yansıdı!

        2025-26 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna 3 oyuncu katarken 5 isimle yollarını ayıran Trabzonspor'da yapılan hamlelerin sahaya yansıması dikkat çekti. Kadroya katılan isimlerin kısa sürede takıma verdiği katkı öne çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Trabzonspor'da devre arası dokunuşu sahaya yansıdı!

        Trabzonspor, 2 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen ara transfer döneminde kadrosuna 2 oyuncu katarken 5 isimle yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, Wolfsberger AC’den Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile Parma’dan Norveçli sol bek Mathias Lovik ve Konyaspor’dan forvet oyuncusu Umut Nayır’ı renklerine bağladı. Karadeniz ekibinde Danylo Sikan, Anderlecht’e transfer olurken, Denis Draguş Gaziantep FK’ya kiralandı. Kazeem Olaigbe ve Arif Boşluk Konyaspor’a kiralık olarak gönderilirken, Rayyan Baniya ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Oyuncu daha sonra Konyaspor ile anlaşma sağladı.

        NWAIWU SAVUNMAYA SERTLİK GETİRDİ

        Ara transfer döneminde kadroya katılan savunma oyuncusu Nwaiwu, kısa sürede ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunma sertliğiyle dikkat çeken oyuncu, bordo-mavili takımın özellikle hava toplarında yaşadığı problemleri azaltan isimlerden biri oldu. Oyuncu, savunma hattına getirdiği sertlikle teknik heyetin en çok verim aldığı transferler arasında yer aldı. Nwaiwu, attığı 2 gol ile de takımına skor katkısı sağladı.

        LOVIK UYUM SÜRECİNDE

        Norveçli sol bek Lovik ise takıma katıldığı ilk haftalarda uyum süreciyle dikkat çekti. Tempolu oyunu, hücumda yaptığı bindirmeler ve ortalarıyla ön plana çıkan oyuncu, takımın hücum varyasyonlarına katkı sağladı. Şu ana kadar 1 asist üreten Lovik’in, savunma yerleşimi ve takım organizasyonuna adaptasyon sürecini sürdürdüğü gözlemlendi. Teknik heyet, oyuncunun ilerleyen haftalarda daha istikrarlı bir performans ortaya koymasını bekliyor.

        UMUT NAYİR ROTASYONA KATKI SAĞLADI

        Ara transfer döneminde kadroya katılan forvet oyuncusu Umut Nayır'ın, hem yerli oyuncu statüsü hem de pivot santrfor özellikleri en önemli tercih sebebi oldu. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkan oyuncu, Paul Onuachu’nun yokluğunda alternatif bir hedef santrfor olarak değerlendirilirken, Onuachu ile birlikte çift forvetli sistemde de teknik direktör Fatih Tekke’nin elini güçlendirecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Umut Nayır, hücum hattındaki rekabeti artırarak takıma derinlik kazandırdı.

        GİDENLERİN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLMEDİ

        Ara transfer döneminde Trabzonspor’da bazı oyuncularla yollar ayrılırken bu ayrılıkların takım üzerindeki eksikliği hissedilmedi. Kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin gönderilmesiyle birlikte takım içi rekabetin arttığı gözlemlendi. Ayrılan oyuncuların yerini dolduran yeni isimlerin daha fazla sorumluluk alması, bordo-mavili ekibin ikinci yarı performansına olumlu yansıdı.

        İKİNCİ YARI PLANLAMASI ŞEKİLLENDİ

        Yapılan transfer hamleleriyle birlikte Trabzonspor’un ikinci yarı oyun planı da netleşti. Savunmada daha dirençli, hücumda ise daha organize bir yapı ortaya koyan bordo-mavililer, ara transfer döneminde yaptığı nokta hamlelerle sezonun kalan bölümüne daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.

