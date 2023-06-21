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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'e İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

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  • Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!

    Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılabileceği iddia edilen Abdülkadir Ömür'e İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı. 
  • Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!

    Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği La Liga ekibi Getafe'nin Abdülkadir Ömür'le ilgilendiği öne sürüldü. 
  • Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!

    Bordo-mavili futbolcu için araştırma sürecine başlayan İspanyol ekibinin kısa süre içerisinde Trabzonspor ile resmi olarak temasa geçmesi bekleniyor.
  • Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!

    Öte yandan 24 yaşındaki oyuncuyla Getafe dışında başka Avrupa kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor. 
  • Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!

    Abdülkadir için hatırı sayılır bir bonservis beklentisi olan Trabzonspor'un, gelen teklifin miktarına göre bu transfere izin verebileceği kaydedildi. 
  • Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!

    Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maça çıktı.
  • Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!

    Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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