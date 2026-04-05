        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’un kritik galibiyetiyle zirve yarışı kızıştı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’un kritik galibiyetiyle zirve yarışı kızıştı!

        Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek puanını 63'e yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, kritik haftada aldığı galibiyetle hem serisini sürdürdü hem de şampiyonluk takibini bırakmadı. Karadeniz ekibi, '3 Büyükler' karşısında 882 günlük galibiyet hasretine de son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Trabzonspor'un galibiyetiyle zirve yarışı kızıştı!

        Trabzonspor, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek puanını 63’e yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Papara Park’ta oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, ligde üst üste altıncı galibiyetini alarak dikkat çeken bir seri yakaladı. Karadeniz ekibi bu sonuçla, 2010/11 sezonundan bu yana İstanbul takımlarına karşı en yüksek galibiyet yüzdesine ulaştığı sezonu da yaşadı.

        6 MAÇLIK SERİ, 2021’DEN SONRA İLK

        Süper Lig’de son haftalarda form grafiğini yukarı çeken Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle birlikte üst üste altıncı maçını kazandı. Bordo-mavililer, en son Ekim-Aralık 2021 döneminde yakaladığı 8 maçlık serinin ardından ilk kez 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.(Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, Galatasaray)

        63 PUANLA TARİHE GEÇEN SEZON

        Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 28’inci hafta maçları sonrası 63 ve üzeri puana ulaştığı dördüncü sezonunu yaşıyor. Daha önce 1995/96 sezonunda 70, 2021/22 sezonunda 67 ve 2010/11 sezonunda 66 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon da zirve yarışının en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

        DURAN TOP VE HAVA HAKİMİYETİ

        Bu sezon hücumda özellikle duran toplar ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Trabzonspor, ligde en fazla duran top (22) ve kafa golü (18) atan takım konumunda bulunuyor. Paul Onuachu’nun 9 kafa golüyle başı çektiği bu istatistikte bordo-mavililer, birçok takımı geride bırakarak dikkat çekici bir üstünlük kurdu. Bu sezon ligdeki kafa golü sayıları: Onuachu, RAMS Başakşehir FK (9), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray (8), TÜMOSAN Konyaspor (7), Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği (6), ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor (3), Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Karagümrük, Kocaelispor (2)

        PINA SAHANIN HER YERİNDE

        Galatasaray karşısında sahada etkili bir performans sergileyen Wagner Pina, maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 1 asist yapan Pina, 3 şut pası üretirken 3 top kapma, 3 pas arası ve 9 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle sahanın en fazla top kazanan oyuncusu olarak öne çıktı.

        TEKKE’DEN DERBİDE İLK ZAFER

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray’a karşı ilk galibiyetini elde etti. Daha önce oynadığı 7 maçta galibiyet alamayan Tekke, bu sonuçla önemli bir eşiği geride bıraktı (1 beraberlik, 6 mağlubiyet). Trabzonspor, Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek '3 Büyükler' karşısında 882 günlük galibiyet hasretine son verdi. Bordo mavililer, derbilerdeki son galibiyetini 2023’te deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek elde etmişti.

        GALATASARAY’A KARŞI 7 YIL SONRA İÇ SAHADA GALİBİYET

        Bordo-mavililer, Galatasaray karşısında sahasında en son Eylül 2018’de aldığı galibiyetin ardından ilk kez 3 puana ulaştı. Papara Park’ta elde edilen bu sonuç hem istatistiksel hem de psikolojik açıdan büyük önem taşıdı.

        İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI YÜZDE 67 BAŞARI

        Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda yüzde 67 galibiyet oranı yakalayarak dikkat çekti. Bu oran, bordo-mavililerin 2010/11 sezonundan (yüzde 97) bu yana ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın Galatasaray karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon yerel basını manşetleri şu şekilde:

        Günebakış: Şampiyonluğa yürüyoruz

        Sonnokta: Fırtına yıktı geçti

        Taka: Gıra gıra eze eze zirveye

