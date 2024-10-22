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        Haberler Ekonomi Otomobil Trafiğe çıkan araçların yarısından fazlası motosiklet - Otomobil Haberleri

        Trafiğe çıkan araçların yarısından fazlası motosiklet

        Türkiye'de Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,9 arttı. Böylece Eylül'de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 212 bin 451 adede yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, geçtiğimiz ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56.8'ini motosiklet, yüzde 29.5'ini ise otomobil oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:02
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        Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı motorlu kara taşıtları istastiklerini yayınladı.

        Buna göre, Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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        TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

        Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

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        Öte yandan, Eylül 2024'te trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı.

        Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 54,2, motosiklette yüzde 27,4, otobüste yüzde 16,6 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 31,6, traktörde yüzde 15,9, otomobilde yüzde 14,9, kamyonda yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 3,7 azaldı.

        YOLLARDAKİ ARAÇ SAYISI 30.7 MİLYON

        TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293 oldu.

        Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52'sini otomobil, yüzde 19,6'sını motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Eylül ayında 992 bin 171 adet taşıtın devri yapılırken, devri yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 11,5'ini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        9 AYDA TRAFİĞE ÇIKAN ARAÇ SAYISI YÜZDE 14 ARTTI

        Yılın ilk 9 ayını oluşturan Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 961 bin 456 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu.

        Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adet artış gerçekleşti.

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