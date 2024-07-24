Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

İstanbulspor-Manisa FK

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü