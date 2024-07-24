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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

        Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:57
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        1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi
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        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

        Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

        Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

        Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

        MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

        İstanbulspor-Manisa FK

        Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

        Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

        Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü

        Kocaelispor-Gençlerbirliği

        Adanaspor-Esenler Erokspor

        Yeni Malatyaspor-Pendikspor

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