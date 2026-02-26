Canlı
        1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

        1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

        Yarın:

        16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay

        20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

        28 Şubat Cumartesi:

        13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

        13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

        1 Mart Pazar:

        13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş

        13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı

        16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam

        20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

        2 Mart Pazartesi:

        20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi

        Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı

        Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit olduBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

