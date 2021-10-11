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Trendyol'a Rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu yürüttüğü ön araştırma sonucunda Trendyol hakkında soruşturma açmaya karar verdi

Trendyol'a Rekabet soruşturması açıldı
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi."

Eylül sonunda yapılan açıklamaya göre ön araştırma sürecinde algoritmalar ve bilişim sistemlerinde yer alan veriler üzerinde yapılan yerinde inceleme sonucunda, Trendyol'un, hem 3'üncü taraf satıcıların satışlarına aracılık ettiği hem de TrendyolMilla, TrendyolMan ve TrendyolKids gibi kendi markalarının satıcısı olduğu aynı platform üzerinde, kendi ürünlerine haksız avantaj sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına müdahale ettiği, kendi markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı, yine algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı tespit edildi.

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