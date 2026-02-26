Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Süper Lig'de 24. hafta heyecanı!

        Haftanın açılış maçlarında RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ederken Trabzonspor ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 24. haftanın programı şöyle:

        27 Şubat Cuma

        20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)

        28 Şubat Cumartesi

        13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

        20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

        1 Mart Pazar

        16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

        20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

