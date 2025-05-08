Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı: Şampiyonluk düğümü çözülebilir!
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olurken Galatasaray ise Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi Galatasaray'ın kazanması durumunda ise Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek, Gaziantep FK da evinde Alanyaspor ile oynayacak.
Bu haftanın önemli müsabakasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Beşiktaş da sahasında Adana Demirspor ile mücadele edecek. Samsunspor, haftayı BAY olarak olarak geçirecek.
35. haftada Fenerbahçe'nin Başakşehir'e puan kaybetmesi Galatasaray'ın ise Trabzonpor karşısında kazanması durumunda, Sarı-Kırmızılı ekip Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor