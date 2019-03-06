Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Trials Rising, ilk oyununu geliştiren RedLynx adlı firma tarafından hazırlandı. Platform türündeki yapımda, motosikletimizle hem akrobatik hareketler yaparak puan toplamaya hem de birbirinden sıra dışı parkurları tamamlamaya çalışıyoruz.
Oyuna Rider Customization ekranı üzerinden karakter tasarlayarak başlıyoruz. Ceketten kaska, eldivenden ayakkabıya kadar üzerimizdeki her şeyi özelleştirmek mümkün. Hatta artık pek çok oyunda görmeye alıştığımız üzere kazandığımızda ya da kaybettiğimizde görmek istediğimiz tepkiyi bile animasyon olarak seçebiliyoruz.
Özelleştirmelerin bir kısmı oyun için para ile gerçekleştiriliyor. Oyun içi para kazanmanız için ise yarışlarda iyi puanlar almalısınız. Mikro ödemeleri her ne kadar sevmesek de artık oyun dünyasının bir parçası haline geldiler.
Race başlığı altında 6 farklı motor tipi görmek mümkün ancak oyuna başladığınızda sadece 1'i erişilebilir oluyor. Her motor tipinin kendine has özellikleri ve sürüş dinamikleri var. Örneğin Squid hafif bir motorken Rhino daha ağır bir motor, Mantis ise Squid'den bile hafif...
UNIVERSITY OF TRIALS
Motorumuzu seçtikten sonra parkura adım atıyoruz. Motor tek bir düzlem üzerinde hareket ederken bizim yapmamız gereken akrobatik hareketleri yapıp doğru zamanlamaları tutturmak. Fazla cüretkâr davranmazsanız birkaç denemeden sonra oyuna alışmanız muhtemel.
Eğer alışamazsanız da University of Trials adlı tutorial bölümü epeyce işinize yarayacaktır zira oyunda motorla geçmeniz gereken parkurlar gitgide zorlaşıyor ve karmaşık hamleler yapmak zorunda kalıyorsunuz.
Bu yüzden University of Trials sizi hemen her türlü hamleye hazırlıyor. Bazen öyle parkurlar oluyor ki, motorla sıçrayıp anında durmalı, geri gidip aşağı inmeli ve devam etmelisiniz. Bunların hepsi ciddi bir refleks ve heyecan kontrolü gerektiriyor.
Açıkçası Trials Rising, eğlencelik olarak tanımlanabilecek basit bir oyun fakat oynarken bir hayli heyecanlı vakitler geçmeniz olası. Oyunu arkadaşlarınızla ya da İnternet üzerinden tanımadığınız oyuncularla da oynayabilirsiniz. Özellikle arkadaşlarla oynarken sadece heyecan değil bolca komik enstantane de yaşanacaktır...
Görsel olarak Trials Rising göz alıcılıktan çok uzak. Hatta çağın bir hayli gerisinde diyebiliriz. Parkurların hareketli arkaplanları ile ışık ve gölge efektleri güzel bir atmosfer yaratıyor olsa da, oyun piyasasını takip eden biri için bu görsel kalite vasatın bile altında. Sesler ve müziklerin ise oynanışa olumsuz bir etkileri yok.
PC, PS4, Xbox One ve Switch kullanıcıları için 26 Şubat'tan itibaren satışa sunulan Trials Rising, eğlencelik bir oyun. Fiyatı da bu sebeple gayet uygun. Ancak yine de tercih yapmadan önce iyi düşünmekte yarar var. Zira çoğu eğlencelik oyunu uygun fiyatına rağmen aldıktan sonra bir kenara bırakabiliyoruz.
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