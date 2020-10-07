TRT Spor milli maç heyecanı var. Almanya Türkiye hazırlık maçı heyecanı bu akşam saat 21.40'da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 7 EKİM 2020
- 13:45 TFF 1. Lig Goller
- 13:55 Takvim Yaprakları
- 14:00 TBMM-TV
- 14:00 Spor Stüdyosu
- 16:00 Gündem Futbol
- 18:00 Spor Merkezi
- 20:00 Aktüel Futbol
- 21:40 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " ALMANYA - TÜRKİYE "
- 23:40 Aktüel Futbol
- 01:00 Spor Artı
- 02:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " ALMANYA - TÜRKİYE "
- 03:45 Aktüel Futbol
- 05:05 Spor Artı
- 06:05 UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
- 06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
- 06:58 İstiklal Marşı
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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR
HDUydu: TürksatFrekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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