AA

ABD'de Senato'daki azil yargılamasının dün akşamki oylamasında beklendiği gibi Başkan Donald Trump'ın aklanması, Çin'in gümrük tariflerinde indirime başlayacağı haberi ve özel sektör istihdamının ocakta tahminleri aşması ile New York borsasında rekorlar kırıldı. Dün S&P 500 endeksi yüzde 1.13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.43 değer kazanarak kapanış rekorlarını geliştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 1.68 artarak tarihi zirvesinin hemen altında günü tamamladı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın aklanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020'de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Analistler, azil sürecinin beklendiği gibi gerçekleşmesi ve gerek ön seçimler gerekse anket sonuçları sonrası Trump'ın bu yıl sonu gerçekleştirilecek seçimde tekrar başkan seçileceğine ilişkin beklentilerin arttığını ifade etti.

AVRUPA VE ASYA'DA YÜKSELİŞ

Bunun yanında dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentileri aşması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1.48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.57 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.85 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin'in ABD'ye uyguladığı gümrük tarifelerini 14 Şubat'ta düşüreceği ve koronavirüsüne ilişkin ilaç geliştirme çalışmalarının hızlandığı haberleri sonrası Asya borsalarında yükselişler ivme kazanırken, Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2.6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1.5 yükseliş kaydetti.