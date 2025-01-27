Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.038,66 %-0,66
        DOLAR 35,7264 %0,15
        EURO 37,4272 %-0,06
        GRAM ALTIN 3.160,35 %-0,58
        FAİZ 38,09 %-0,34
        GÜMÜŞ GRAM 34,70 %-1,34
        BITCOIN 98.991,00 %-5,33
        GBP/TRY 44,4720 %-0,17
        EUR/USD 1,0467 %-0,29
        BRENT 78,14 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 5.167,17 %-0,58
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Trump AVM Çalışma Saatleri 2025: Trump AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık? - Merak Edilenler Haberleri

        Trump AVM çalışma saatleri 2025: Trump AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

        İhtiyaçlarımızı karşılamak adına alışveriş yapmak için sıklıkla AVM'leri tercih ederiz. Giyim, ayakkabı, aksesuar, dekorasyon, elektronik eşyalar gibi farklı farklı alanlarda ürünleri bulabileceğimiz AVM'lerden biri de Trump AVM. Bir diğer deyişle Trump Tower ismiyle de anılan Trump AVM çalışma saatleri 2025 yılında da sorgulanıyor. Trump AVM çalışma saatlerini yazımızda sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump AVM çalışma saatleri 2025
        ABONE OL

        AVM'lerin hayatımıza sunduğu en büyük kolaylık alışveriş ihtiyaçlarımızı tek bir adreste karşılayabilmemizdir. Yoğun hayat temposu içinde zamandan tasarruf ederek almak istediğimiz farklı ürünleri bir yerde toplayan AVM'lerden biri de İstanbul Mecidiyeköy'de yer alan Trump AVM'dir. Alışveriş yapmak isteyenler Trump AVM kaçta açılıyor ve Trump AVM kaça kadar açık gibi soruları sıklıkla sormaktalar. 2009 senesinde yapım aşamasına başlayan ve 16 Mayıs 2012'de açılan AVM, İstanbul ilinin Avrupa yakasında hizmet vermektedir. İki kuleden oluşan Trump AVM açılış ve kapanış saatinin detaylarını bilmek isteyenler için işte Trump AVM hafta sonu kaça kadar açık, Trump AVM kaçta kapanıyor gibi soruların cevapları...

        Trump AVM Kaçta Açılıyor?

        Şişli'de yer alan Trump AVM kaçta açılıyor sorusunu soranlardansanız AVM açılış saatinin sabah 10:00 olduğunu söyleyelim. Trump AVM'de alışveriş yapmak isteyenler alışveriş merkezine saat 10:00 saatinde giriş yaparak istedikleri hizmeti almaya başlayabilirler. Ancak merak edilen bir diğer konu da Trump AVM kaça kadar açık sorusudur. Belirli saat aralıklarında hizmet veren Trump AVM kaçta kapanıyor diye merak edenlerdenseniz detayları paylaşıyoruz.

        REKLAM
        QNB Finansbank çalışma saatleri 2023
        QNB Finansbank çalışma saatleri 2023

        Trump AVM Kaçta Kapanıyor?

        Özellikle çalışan insanların alışveriş için fırsat bulduğu zaman dilimleri akşam saatleri ya da hafta sonları oluyor. Bu nedenle iş çıkışı AVM'ye gitmek isteyenlerin ilk sorduğu soru kapanış saati olacaktır. Bu Trump AVM kaça kadar açık konusu merak edilmektedir. Trump AVM kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı akşam 22:00 saatidir. Sabah 10:00'da açılan AVM akşam 22:00'da kapanmaktadır.

        Trump AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

        Hafta içi yorgunluğunu atmak için en çok tercih edilen yerlerden biri de AVM'lerdir. 2012 yılından bu yana Şişli'de ziyaretçilerini ağırlayan Trump AVM'de bunlardan biri... Hafta sonu insanların akın ettiği alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatleri merak edilmektedir. Trump AVM hafta sonu kadar açık dediğimizde ise alışveriş merkezinin hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da 22:00'a kadar açık olduğunu söyleyelim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Bu işte bir yanlışlık var
        Bu işte bir yanlışlık var
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Trump'ın ikinci dönemi ilkinden nasıl farklı olacak?
        Trump'ın ikinci dönemi ilkinden nasıl farklı olacak?
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!