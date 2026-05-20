Trump'ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaşın "çok hızlı bir şekilde" sona ereceğini bir kez daha vurgulamasının ardından, petrol fiyatları çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 oranında düştü. Buna rağmen yatırımcılar, Ortadoğu'daki arzda devam eden aksamalar sebebiyle barış görüşmelerinin sonucu konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor.

12.17 itibarıyla Brent petrol yüzde 2,13 düşüşle 108,91 dolara gerilerken ABD Batı Teksas türü (WTI) yüzde 1,88 düşüle 102,49'dan işlem görüyor.

LSEG Kıdemli Petrol Araştırma Analisti Emril Jamil konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasa jeopolitik gelişmeleri fiyatlandırırken, olası bir anlaşma ihtimali nedeniyle gösterge fiyatlar geriledi" dedi. Jamil ayrıca, "Ancak arzın savaş öncesi seviyelere hemen dönmeyeceği göz önüne alındığında, bir anlaşma sağlansa bile fiyatların hâlâ bir miktar yukarı yönlü potansiyel taşıması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

"PETROL FİYATLARININ YÜKSEK KALMASI MUHTEMELDİR"

Salı günü, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ABD ve İran'ın görüşmelerde ilerleme kaydettiğini ve her iki tarafın da askeri harekâtın yeniden başlamasını istemediğini belirtmesinin ardından her iki endekste de yaklaşık 1 dolarlık düşüş yaşanmıştı.

Fujitomi Securities Analisti Toshitaka Tazawa ise piyasanın durumunu şu sözlerle özetledi: "ABD'nin tutumunun her geçen gün değişmesiyle birlikte yatırımcılar, Washington ve Tahran'ın gerçekten ortak bir zemin bulup barış anlaşmasına varıp varamayacağını değerlendirmek konusunda istekli. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlama olasılığı ve bir barış anlaşmasına varılsa dahi ham petrol arzının savaş öncesi seviyelere hızla dönmeyeceği beklentisi dikkate alındığında, petrol fiyatlarının yüksek kalması muhtemeldir."

Trump, Salı günü geç saatlerde ABD'li milletvekillerine çatışmanın hızlı bir şekilde sona ereceğini iddia etse de, daha önce ABD'nin İran'a tekrar saldırması gerekebileceğini söylemiş ve saldırı emrini vermeye bir saat kala bu kararı ertelemişti. Trump'ın yeniden saldırma ihtimaline dair bu yorumları, Tahran'ın ABD-İsrail savaşını sona erdirmeye yönelik yeni bir önerisinin ardından planlanan operasyonların yeniden başlatılmasını durdurduğunu açıklamasından bir gün sonra geldi.

"BRENT PETROL YAKIN ZAMANDA VARİL BAŞINA 120 DOLAR OLABİLİR"

Ayrıca İran liderlerinin bir anlaşma için yalvardığını öne süren Trump, uzlaşmaya varılmaması halinde önümüzdeki günlerde ABD'nin yeni bir saldırı gerçekleştireceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Citi, Salı günü yaptığı açıklamada petrol piyasalarının uzun süreli arz kesintisi ihtimalini ve daha geniş kapsamlı riskleri hafife aldığını belirterek, Brent petrolün yakın vadede varil başına 120 dolara yükseleceği tahmininde bulunduğunu bildirdi.

Son zamanlarda bazı tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi başarsa da, bu sayı savaş öncesinde boğazı günlük olarak kullanan yaklaşık 130 geminin çok altında kaldı. Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'ndan iki süper tanker çıkış yaptı. Ortadoğu'dan yüklediği 6 milyon varil ham petrolle iki aydan fazla bir süredir Körfez'de bekleyen bir başka gemi de yola koyuluyor.

Savaşın küresel tedarik zincirinde yarattığı açığı kapatmak amacıyla ülkeler, ticari ve stratejik stoklarına güvenmeye devam ediyor. Piyasa kaynaklarının Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere dayandırdığı bilgilere göre, ABD'de ham petrol stokları üst üste beşinci haftada da düşüş gösterirken, yakıt stoklarında da azalma kaydedildi.

Reuters anketine göre, ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerinde de ham petrol stoklarının 15 Mayıs'ta sona eren haftada yaklaşık 3,4 milyon varil azaldığı tahmin ediliyor. EIA'nın resmi haftalık verileri Çarşamba günü yayımlanacak.

