Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Avrupa ve ABD'de otomotiv üretimine koronavirüs sebebiyle geçici olarak ara verilirken, birçok üretici sağlık çalışanlarının ve salgına yakalanan hastaların ihtiyaçları için sağlık ekipmanı üretimine başlamıştı.

Bu konudaki en ilginç gelişmelerden biri ise ABD'de yaşanıyor.

ABD'nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors (GM),koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında solunum cihazı üretimine başlayacağını geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. GM'in açıklamasında saatler sonra ise, ABD Başkanı Donald Trump, GM'i solunum cihazı üretmeye zorlamak için Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldığını duyurmuştu.

İşte bu yasa kapsamında, GM'in üreteceğini açıkladığı 30 bin adet solunum cihazı için toplam 489.4 milyon dolarlık ödeme alacağı ortaya çıktı.

Beyaz Saray yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, GM Ağustos sonuna kadar solunum cihazı üretmeyi sürdürecek. Haziran ayının başında ise 6 bin 132 adetlik ilk parti sağlık kurumlarına teslim edilecek.

Üreteceği solunum cihazlarından kâr sağlamadığını açıklayan GM, cihazın tanesinin üretim maliyetini 16 bin dolar olarak bildirdi.

DİĞERLERİ DE ÜRETİYOR

Trump'ın devreye aldığı Savunma Üretim Yasası şuan için diğer otomotiv üreticilerini kapsama da, ABD'de otomotiv sanayisinde sağlık ekipmanı üretimi hız kazanmış durumda.

ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford da, General Electric ile işbirliğine giderek önümüzdeki 100 gün içinde 50 bin adet, önümüzdeki aylarda ise ayda 30 bin adet solunum cihazı üreteceğini bildirmişti.

ABD'nin bir diğer büyük otomotiv üreticisi Fiat Chrysler ise, İtalya'daki fabrikalarında hem maske hem de solunum cihazı gibi sağlık ekipmanlarının üretimini gerçekleştiriyor.

Elektrikli araç üretici Tesla da, ABD'de sağlık ekipmanı üreten otomotivciler arasında bulunuyor. Şirketin mühendisleri, otomobillerde yer alan parçaları kullanarak geliştirdikleri solunum cihazını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Tesla'nın önümüzdeki günlerde ürettiği solunum cihazlarını sağlık kuruluşlarına teslim edeceği belirtiliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçen hafta yaptığı açıklamada da Çin'den aldıklarını 1200 adet solunum cihazını ABD'deki hastanelere ücretsiz olarak dağıttıklarını belirtmişti.

ABD'de fabrikaları bulunan Toyota da, koronavirüs hastaları için solunum cihazı üreteceğini açıkladı. Toyota, solunum cihazının yanı sıra sağlık personeli için 3D yazıcılardan siperlikli maske üretmek için de çalışmalar yürütüyor.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Koronavirüs salgını kapsamında, üretime ara verilen otomotiv ana sanayisinde de sağlık ekipmanları üretiliyor.

Ford Otosan, 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıklarken, Tofaş ise ürettiği biyolojik örnek alma ve ve entübasyon kabinlerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildiğini ve bu ekipmanlara ek olarak "siperlikli maske"nin seri üretimine başlayacağını açıkladı.

Oyak Renault da, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, salgın ile mücadele eden sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla hastanelerde kullanılan mobil test ve numune alma kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanlarının üretimine başladığını açıklamıştı.

Yerli motosiklet üreticilerinden TT Motor ise günde 500 bin adet maske ürettiğini duyurmuştu.

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