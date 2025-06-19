ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell "Son dönemde kısa vadeli enflasyon beklentileri yükselmiş durumda. Tüketiciler, işletmeler ve profesyonellerle yapılan anketlere katılanlar, bu artışın temel nedeni olarak tarifeleri gösteriyor. Ancak önümüzdeki bir yıl veya sonrasında, uzun vadeli beklentilerin çoğu hâlâ yüzde 2 enflasyon hedefimizle uyumlu kalmaya devam ediyor" demişti.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ: APTAL VE YIKICI

Faizin düşmesi gerektiğini sıklıkla ifade eden ABD Başkanı Trump ise kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump sosyal medya hesabındaki açıklamasında "Jerome Powell ülkemize yüzlerce Milyar Dolara mâl oluyor. Kendisi gerçekten de hükümetteki en aptal ve en yıkıcı insanlardan biri ve Fed Kurulu da suç ortağı. Avrupa'da 10 kesinti oldu, bizde hiç olmadı. Faiz oranı 2,5 puan daha düşük olmalı ve Biden'ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz. Düşük enflasyonumuz var! Bay 'Çok Geç Powell' Amerika'nın utancıdır!" diye konuştu.