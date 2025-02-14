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        Haberler Ekonomi Teknoloji Trump, TikTok için verilen sürenin uzatılabileceğini açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Trump, TikTok için verilen sürenin uzatılabileceğini açıkladı

        ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınmasında sürenin uzatılabileceğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 07:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:35
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        Trump, TikTok için verilen sürenin uzatılabileceğini açıkladı
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        Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde TikTok ile son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınması için tanınan 75 günlük sürenin uzatılabileceğini belirten Trump, ancak buna gerek kalacağını düşünmediğini söyledi.

        Trump, TikTok'la ilgilenen çok sayıda insan olduğunu ve bir anlaşma yapmayı umduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

        Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız" diye konuşmuştu.

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