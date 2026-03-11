Canlı
        Tüm Haberler
        TŞOF'tan yeni 'APP plaka' açıklaması - Otomobil Haberleri

        TŞOF'tan yeni 'APP plaka' açıklaması

        Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yetkili odaları tarafından plakaların Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen nitelik ve standartlara uygun basıldığını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 08:04
        TŞOF'tan yeni 'APP plaka' açıklaması

        Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan (TŞOF) sosyal medyada, "APP" (standart dışı) plakaların değişimi sürecinde yeni basılan plakaların da yazı karakteri ve ölçüleri bakımından standartlara uymadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada, plaka basım sürecinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

        Tescil plakalarının basım ve dağıtım yetkisine ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tescil plakalarının basımı ve dağıtımı federasyonumuzca yapılmakta olup, bu plakaların nihai tüketiciye satışı da federasyonumuza bağlı odalar eliyle gerçekleştirilmektedir. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen nitelik ve standartlara uygun olarak plakaları üretmekte ve yetkili odalarımız tarafından da bu niteliklere uygun olarak basımı gerçekleştirilmektedir.

        "HUKUKEN GEÇERSİZ"

        Federasyonumuzca üretilmeyen ve federasyonumuza bağlı yetkili odalar tarafından basımı gerçekleştirilmeyen, üzerinde resmi mühür güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir."

        Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında sadece plaka basmaya yetkili olan federasyonca üretilmiş ve yetkili odalarca basılmış tescil plakalarını kullanmaları istendi.

        DEM Parti'li Bakırhan: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile 2025 Nevruz deklarasyonu için Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta açıklamalarda ...
