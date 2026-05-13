TÜİK: Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:58
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı.
Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 0,2 arttı.
Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 2,3 arttı.
Bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 1,9 oranında artarak 232 bin 63 ton oldu.
Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adet oldu.
