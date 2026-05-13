Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.676,37 %-0,70
        DOLAR 45,4181 %0,10
        EURO 53,1876 %-0,22
        GRAM ALTIN 6.854,63 %-0,38
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,45 %0,07
        BITCOIN 81.195,00 %0,65
        GBP/TRY 61,4237 %-0,08
        EUR/USD 1,1705 %-0,29
        BRENT 107,30 %-0,44
        ÇEYREK ALTIN 11.207,61 %-0,38
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK: Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

        TÜİK: Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

        TÜİK verilerine göre, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 0,2 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı.

        Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 0,2 arttı.

        Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 2,3 arttı.

        Bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 1,9 oranında artarak 232 bin 63 ton oldu.

        Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adet oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nazar, 7 yıl sonra kavuştuğu annesi ve kız kardeşiyle yaşayacağı Almanya'daki evinde görüntülendi

        Bursa'da, babası 33 yaşındaki Umut K. tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı 30 yaşındaki Rebecca S.'ye verilen 8 yaşındaki Nazar S., Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararı i...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"