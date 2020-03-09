AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, tüketicileri korumak amacıyla geçen yıl sürdürdüğü denetim seferberliği, tartılardan sayaçlara, taksimetrelerden hazır ambalajlı mamullere kadar uzandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, tüketicilerin korunması, haksız kazancın önlenmesi ve ülkede serbest piyasa ekonomisinin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birçok alanda denetlemeler yapıldı.

Bu kapsamda, bakanlık tarafından ölçü ve ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamullerle petrol ve LPG piyasasına yönelik muayene ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilirken, farklı alanlarda da belgelendirme çalışmaları yürütüldü.

Yasal metroloji alanında geçen yıl 1 milyon 572 bin 51 ölçü aletinin muayenesi yapıldı.

Tartı aletleri ürün grubunda 226 bin 101, sayaçlar ürün grubunda 861 bin 708, diğer ölçü aletleri ürün grubunda 545, taksimetre ürün grubunda 79 bin 168, takograf cihazları ürün grubunda 317 bin 474, kütle ölçüleri grubunda 23 bin 174, akım ve gerilim ölçüm transformatörleri ürün grubunda 63 bin 881 muayene gerçekleştirildi.

Bu dönemde, odaklı denetim ve ihbarlı, hazır ambalajlı mamul denetimlerinde 4 bin 251 adet ürün mercek altına alındı.

PETROL PİYASASI DENETİMLERİ

Geçen yıl petrol piyasasında periyodik, ani, çapraz ve ihbar denetimleri kapsamında 7 bin 441 akaryakıt, 4 bin 249 LPG istasyonu olmak üzere toplam 11 bin 690 denetim kayıtlara geçti.

Yapılan denetimlerde 3 akaryakıt istasyonunda satılan ürünlerde ulusal marker ölçümü geçersiz çıktı, 3 akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmadığı belirlendi, 29 LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılmadığı görüldü, 4 LPG otogaz istasyonunda mutfak tüplerine kaçak tüp dolumuna yarayan aparat tespit edildi. Bu uygunsuzlukların cezası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygulandı.

Kamu kurum ve kuruşlarının kaçak akaryakıt satın almasını önlemek amacıyla toplu alınan akaryakıtların ulusal marker kontrolleri de yapıldı.

Bu çerçevede, kamu kuruluşları tarafından satın alınan akaryakıtlara ilişkin toplam 9 bin 587 denetim gerçekleştirildi ve ulusal marker ölçümlerinde herhangi bir aykırılık tespit edilmedi.

Bakanlık tarafından geçen yıl, 7 hız ihlal tespit donanımı, 14 kombi elektrik sayaçları, 4 akım ve gerilim ölçü transformatörleri, 1 egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı, 2 takograf cihazı ve komponentlerine olmak üzere toplamda 28 tip onay belgesi düzenlendi. 8 firmaya ısı sayaçları servis hizmetleri yetki belgesi verildi.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ

Öte yandan, 2019'da piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında mercek altına alınan 68 bin 325 ürün-marka ve modelden 49 bin 727'si teknik mevzuatına uygun, 18 bin 598'i aykırı bulundu. Uygunsuz çıkan ürünler nedeniyle üreticilere idari para cezası uygulandı.

159 ürün hakkında güvensizlik kararı verilerek, bu ürünler piyasadan toplatıldı.

En çok denetleme elektrikli ekipman ve taşınabilir basınçlı ekipman ürün grupları ile enerji verimliliği alanlarında oldu. Denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 27,43 olarak gerçekleşirken, uygunsuzluk oranının en yüksek çıktığı ürün grupları yüzde 77,48 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar, yüzde 32,09 ile asansörler, yüzde 26,09 ile kazanlar olarak belirlendi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu ise asansörler olarak kayıtlara geçti.