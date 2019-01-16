Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ekonomik duraklama derinleşirken tüketimin artması için yeni önlemler alınıyor. Halkın tüketime teşvik edilmesi için hükümet hafta sonlarını uzatma planı üzerinde çalışıyor. Hebei'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu hafta sonlarını uzatma uygulamasının 2019 ve 2020'de tüketimi artırması hedefleniyor.

2015'te Çin kabinesi cuma gününün ikinci yarısını hafta sonuna eklemeyi önermişti. Ekonomideki gerilimin artmasıyla tasarı yeniden gündeme geldi. Uygulamayı 2015'ten beri 10'dan fazla eyalet test etti.

EKONOMİ SOĞUYOR

Geçtiğimiz pazartesi açıklanan Çin'in ithalat rakamlarındaki sert düşüş, ekonomisinin gücü hakkında endişelere sebep oldu.

ABD hükümeti tarafından yapılan düzenlemelerle Çin'in Amerika'ya ihraç ettiği ürünlerin yarısı gümrük vergilerine tabi tutulmuştu. Düzenleme sonrası verilere göre Çin kısıtlı oranda üretim yapabilirken ihraç ettiği ürünlere olan talep de azaldı.

Büyüme oranı yüzde 6.5 civarında olmasına rağmen Çin ekonomisi geçtiğimiz yıllarda yavaşladı.

Pekin, parasal ve mali uyaranlarla yavaşlamayı korumaya çalışıyor. Çin Maliye Bakanlığı, bu yıl mali harcamaları artıracaklarını ve daha büyük vergi kesintileri uygulanacağını söyledi.



