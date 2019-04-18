Tülin Şahin'den evlilik sonrası ilk paylaşım

Tülin Şahin, 9 aydır birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Lizbon'da evlendi. 38 yaşındaki model, Instagram hesabından evlendikten sonra ilk paylaşımını yaptı