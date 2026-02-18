Canlı
        Haberler Ekonomi Teknoloji Tüm market fiyatları tek uygulamada - Teknoloji Haberleri

        Tüm market fiyatları tek uygulamada

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiren "marketfiyati.org.tr"nin, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak, alışverişte şeffaflığı güçlendirdiğini, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 16:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 16:20
        Tüm market fiyatları tek uygulamada
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

        TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

        "http://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

