Tunceli Ramazan imsakiyesi hakkında resmi duyuru Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Bu kapsamda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların arama motorlarında araştırdığı, "İlk sahura kaçta kalkılacak ve iftar vakti ezanı kaçta okunuyor?" Tunceli'de ilk iftar ne zaman?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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