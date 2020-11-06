Tur Assist'te üst düzey atama

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24 yıldır asistans hizmetleri şirketi olarak faaliyet gösteren Tur Assist, yeni bir yapılanmaya gitti. Finans ve tedarik yönetimi için iki yeni atama gerçekleştirilen şirkette, yeni CFO Eren Çanakçı olurken, Tedarik Yönetimi Direktörlüğü görevine ise Göktuğ Yağcıoğlu atandı.

Eren Çanakçı, profesyonel iş hayatına Ernst&Young şirketinde adım attı ve burada 2003-2005 yılları arasında Muhasebe Asistanı olarak çalıştı. Çanakçı, ardından sırasıyla, 2007-2014 yılları arasında Multi Development Türkiye’de Muhasebe Sorumlusu, 2015-2016 yılları arasında Watsons Kozmetik Muhasebe ve Finans Müdürü ve 2016-2019 yılları arasında Jones Lang Lasalle Muhasebe ve Finans Müdürü olarak iş hayatına devam etti.

Şirketin tedarik ağının emanet edildiği Göktuğ Yağcıoğlu ise, son olarak Eureko Sigorta bünyesinde Hasar İş Ortakları Yöneticisi olarak görev yaptı. Yağcıoğlu daha önce, 2005-2006 yılları arasında Garanti Bankası Dış Ticaret ve Kredi Uzmanı, 2007-2010 yılları arasında Eureko Sigorta’da Müfettiş, 2010-2011 yılları arasında Achmea’da Yönetici Adayı, 2011-2018 yılları arasında Eureko Sigorta İş Geliştirme Yöneticisi ve 2018-2020 yılları arasında Eureko Sigorta Hasar İş Ortakları Yöneticisi olarak çalıştı.