Turgutlu Belediyespor: 60 - Kırklareli Belediyesi FBO: 50 | MAÇ SONUCU
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin 5. maçında Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri kozlarını paylaştı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı Turgutlu Belediyespor 60-50 kazandı ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Play-off final serisinin beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, Turgutlu ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 33-21 önde tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci devrede de üstün oyununu sürdürerek parkeden 60-50 galip ayrıldı.
Seride durumu 3-2'ye getiren Turgutlu Belediyespor, gelecek sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.
Maçın ardından Turgutlu Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.
Play-off şampiyonu Turgutlu Belediyespor'un kaptanı Yağmur Öztürk, kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Çağlar Ökten ve Hüseyin Beşok'un elinden aldı.
Oyuncular, törenin ardından şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.