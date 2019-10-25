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Venedik'e giriş ücretli olacak

AA

İtalya'nın turistik kentlerinden Venedik'te Temmuz 2020'den itibaren kenti ziyaret etmek isteyenler giriş ücreti ödeyecek. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, kentin yıllık turist ağırlama kapasitesinin 20 milyon civarında olduğu ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladığı vurgulandı

Venedik

İtalya'nın kuzeydoğusunda kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik'in belediye meclisinde alınan kararla, gelecek yıl temmuzdan itibaren kente gelenlerden giriş ücreti alınacak.

Yerel basında çıkan haberlerde, Venedik Belediye Meclisi'nin 1 Temmuz 2020'den itibaren ikametgahı kentte olmayanlardan 3 ila 8 avro giriş ücreti alınmasına karar verdiği belirtildi.

Söz konusu tarifenin 2021'de zamlanarak, 6 ila 10 ara avro olarak uygulanacağı kaydedildi.

Buna göre, kente, kalabalık zaman aralığında girilmesi ya da kentte geçirilecek sürenin uzaması durumunda ücret yüksek tarifeden uygulanacak.

Birkaç yıldır İtalya genelinde olduğu gibi kente kalmaya gelenlerden gecelik konaklama vergisi alınırken, bu uygulamayla günübirlik kenti ziyaret edenlerden de ücret alınmış olacak.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, kentin yıllık turist ağırlama kapasitesinin 20 milyon civarında olduğu ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladığı vurgulandı.

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