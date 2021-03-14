Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizm
ABONE OL

Turizm personelinin aşılanması rekabette Türkiye'yi öne çıkaracak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Atmaca, turizm sektör çalışanlarının öncelikli aşılanması için başlatılan çalışmaya ilişkin "Turizm çalışanlarının aşılanmasıyla daha güvenli turizm için rakiplerimizin bir adım önünde olacağız" dedi

Turizm personelinin aşılanması rekabette Türkiye'yi öne çıkaracak
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurması sektör temsilcilerini sevindirdi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı açıklamada, Türk turizminin salgın sürecinde de aldığı tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Güvenli turizmle tatilcilerin ülkelerine memnun döndüğünü aktaran Atmaca, "Ülkelerine dönenler yakınlarına tavsiye ettiği için bu rezervasyonlara da olumlu yansımıştı. Daha önce güvenli turizm sertifikasının avantajını yaşıyorduk. Öncelikle turizm çalışanlarının da aşılanmasıyla daha güvenli turizm için rakiplerimizin bir adım önünde olacağız. Turizm personelinin aşılanması, rekabette Türkiye'ye avantaj sağlayacak." diye konuştu.

Atmaca, geçen yıldan bu yana 30 odanın üzerindeki tüm tesislerin güvenli turizm sertifikası almak zorunda olduğuna değindi.

Geçen sene açılmayan, bu yıl hizmet vermeyi planlayan tesislerin sertifika almaya çalıştığını bildiren Atmaca, "Sektörün aşılanması çok daha farklı pozitif sonuçlar doğuracak. Rakiplerin önünde olmak için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde aşılama programı belli olacaktır. Önceliğimiz sektör çalışanlarının aşılanması. Böylece çalışanlar da gönül rahatlığıyla hizmet edebilecek." dedi.

"TÜM HİZMET SEKTÖRÜNÜN AŞILANMASI ÖNEMLİ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da sağlık ve emniyet personelinden sonra salgın sürecinde en cefakar meslek gruplarından birinin de turizm çalışanları olduğunu belirtti.

Kendileri için erken aşılanmanın önemli olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Turizm çalışanlarının aşılanması konusunda alınan karar çok doğru. Dünya ülkelerinden Türkiye'yi tercih edecek turist açısından da olumlu olacağını düşünüyoruz. Türkiye güvenli turizm sertifikasıyla çok ön plana çıkmıştı, bunun da pozitif yansımalarını göreceğiz. Turizm çalışanları da salgın sürecinde zor şartlar altında çalıştı. Bu anlamla önemli bir adım. İnsanlarla teması çok olan tüm sektörlerin öncelikli olarak aşılanması önemli. Sadece turizm sektörünün değil, tüm hizmet sektörü çalışanlarının da bu şekilde aşılanmasını istiyoruz."

Türkiye'nin sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, dünyadaki tur operatörlerinin, Avrupalı ve Rusların güvenli turizmi takdir ettiğini, bunun olumlu etkilerini yaşadıklarını aktardı.

Kavaloğlu, 2021'in tahmin edilenden biraz daha zor geçeceğini anlatarak, "Dünyada yapılan aşı, aslında beklenen o pozitif etkiyi uyandırmadı. Ama Türkiye, aşılama anlamında çok hızlı ve programlı davrandı. Bu da hem yurt içi hem yurt dışından gelecek turistler için önemli olacak." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin'in açıklaması Rus turist beklentisini artırdı
TURİZMGözler Rus turistte
Rus turistlerin Türkiye talebi kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla artışa geçti
TURİZMRus turistlerin Türkiye talebinde artış
HotelRunner ve Jolly’den stratejik iş birliği
TURİZMHotelRunner ve Jolly’den iş birliği
Kontrollü normalleşmeyle turizmde hafta sonu rezervasyonları başladı
TURİZMTurizmde kontrollü normalleşme
TÜROB'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
TURİZMTÜROB'dan kısa çalışma ödeneği talebi
İngiltere'den erken rezervasyon yoğunluğu
TURİZMMuğla'ya İngiliz ilgisi
Türkiye'ye hücum etmeye hazırlanıyorlar! Kısıtlamalar kalkar kalkmaz... Son dakika haberleri
TURİZMİngilizlerin Türkiye aşkı
Yabancı turist sayısında sert düşüş
TURİZMYabancı turist sayısında sert düşüş
Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
TURİZMTurizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
Foça Tatil Köyü özelleştirilecek
TURİZM49 yıllığına özelleştirilecek