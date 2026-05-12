        Turizm sektörü yüksek sezonda 2025 rakamlarını yakalamayı hedefliyor

        Antalya'da turizm sektörü temsilcileri, sezonun ilk aylarında beklentilerin altında seyreden rezervasyonların yaz döneminde hız kazanacağını, özellikle haziran ayından itibaren artacak taleple 2025 yılı verilerinin yakalanabileceğini öngörüyor

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:44
        Turizmcilerin gözü yaz sezonunda

        Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da sektör temsilcileri, pazar çeşitliliği, iç pazardaki hareketlilik ve Avrupa ile Rusya'dan gelen taleplerin etkisiyle yüksek sezona ilişkin olumlu beklentilerini koruyor.

        Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin rezervasyonlara ivme kazandıracağını belirtirken, uluslararası alanda tansiyonun düşmesine yönelik mesajların da rezervasyon hareketliliğini olumlu etkilediğini ifade ediyor.

        Manavgat'ta faaliyet gösteren bir otelin genel müdürü Çetin Aktaş, mart-mayıs dönemindeki başlangıç verilerinin beklentilerin altında kaldığını söyledi.

        Yüksek sezon için umutlu olduklarını belirten Aktaş, "Haziran ayının ikinci haftasından itibaren artan rezervasyonlar sezonun geri kalanı için olumlu sinyal veriyor." dedi.

        Misafir memnuniyetine odaklanan tesislerin rezervasyon sıkıntısı yaşamadığını ifade eden Aktaş, personel ve enflasyon maliyetlerinin sektör üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

        Turizmde uzun vadeli planlamanın önemine işaret eden Aktaş, "Turizmde en kısa vadeli plan 5 yıllık olmalı. Orta vadede 10-15 yıl, uzun vadede ise 30-50 yıllık projeksiyonlar baz alınmalı ki sektör stabil bir seviyede yürüyebilsin." diye konuştu.

        Türk turizminin son 20 yılda önemli ölçüde pazar çeşitliliği kazandığını vurgulayan Aktaş, İngiliz pazarının Akdeniz çanağındaki "ultra her şey dahil" konseptine ilgisinin arttığını dile getirdi.

        Alman pazarında sezon başında sınırlı düşüş yaşandığını, Rus pazarında ise kısmi artış görüldüğünü aktaran Aktaş, İskandinav, Balkan ve Doğu Avrupa pazarlarının sektör açısından önemli güvence oluşturduğunu ifade etti.

        "Kurban Bayramıyla birlikte sezon hareketlenecek"

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da Kurban Bayramı rezervasyonlarının iyi gittiğini belirterek, sezona bayram hareketliliğiyle giriş yapacaklarını söyledi.

        İç ve dış pazarda rezervasyonların olumlu seyrettiğini ifade eden Kızıldağ, kış sezonunun beklendiği gibi geçmediğini dile getirdi.

        Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı ateşkes mesajlarının yanı sıra ABD, İsrail ve İran hattındaki olumlu açıklamaların turizmi desteklediğini kaydeden Kızıldağ, "Rezervasyon hareketliliği sürüyor. Hem bayramı hem de sezonu kutlayacağımız çifte bayram yaşayacağız." diye konuştu.

        "Türkiye güvenli destinasyon olmayı sürdürüyor"

        Seyahat acentesi yetkilisi Hira Kızıloğlu ise Orta Doğu'daki krizlere rağmen Türkiye'nin özellikle Avrupa ülkeleri için güvenli ve istikrarlı bir destinasyon olmayı sürdürdüğünü söyledi.

        Türkiye'nin güçlü diplomatik ilişkilerinin turizme olumlu yansıyacağını ifade eden Kızıloğlu, sektörün küresel krizlere karşı geçmiş yıllara göre daha dayanıklı hale geldiğini belirtti.

        Sezonun zayıf başlamasının ilerleyen aylarda telafi edilebildiğini dile getiren Kızıloğlu, "2026 yılı sonunda açıklanacak verilerde en az 2025 yılı doluluk oranlarının yakalandığını göreceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        "Bayram döneminde doluluklar yüzde 100'e yaklaşacak"

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, mayıs ayıyla turizmde hareketliliğin başladığını, Rusya pazarındaki bayram döneminin rezervasyonlara olumlu yansıdığını söyledi.

        Kurban Bayramı döneminde otellerde ciddi doluluk beklendiğini belirten Çek, bazı tesislerin şimdiden yüksek doluluk oranlarına ulaştığını, bayram sürecinde dolulukların yüzde 100'e yaklaşacağını ifade etti.

        Rusya'dan paket tur satışlarının sürdüğüne ve asıl yoğun sezonun haziran ayında başlayacağına işaret eden Çek, "Geçen yılki rakamları yakalamak zor görünüyor ancak savaş ortamının sona ermesi halinde geçen yıldan daha iyi bir sezon yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Turizm Otel Yöneticileri Derneği Alanya İlçe Başkanı Hidayet Gökçen, 2026 sezonunda sektörün hem yüksek gelir hedefleri hem de bölgesel krizlerin etkisini aynı anda yaşadığına dikkati çekti.

        İran ve çevresindeki gerilim nedeniyle Avrupa pazarında rezervasyonlarda düşüşler ve erken rezervasyon iptalleri görüldüğünü belirten Gökçen, turistlerin tatil planlarını son dakikaya bıraktığını ifade etti.

        Türkiye'nin kriz yönetimi tecrübesi ve pazar çeşitliliğinin sektöre avantaj sağladığını kaydeden Gökçen, yılın ikinci yarısında toparlanma beklediklerini kaydetti.

