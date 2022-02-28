Turizmde İran pazarı yeniden yükselişe geçti

AA

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, salgın öncesinde Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan İran pazarı yeniden yükselişe geçti.

Yılın ilk ayında bu pazardan gelen olumlu işaretlerle bu yıl Türkiye’yi 2 milyonun üzerinde İranlı turistin ziyaret edeceği öngörülürken, 2017 yılındaki 2,5 milyonluk rekorun ise 2023 yılında aşılabileceği beklentisi oluştu.

TÜROB tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yeniden hızlandırdı. Salgın sürecinde ilk durak İran olurken, TÜROB ve pazarın önde gelen seyahat acentelerinden Sea Travel iş birliğiyle Tahran'da gerçekleştirilen workshop'a İranlı turizmciler büyük ilgi gösterdi.

Salgın sonrasında İran’da düzenlenen en büyük turizm organizasyonu olarak gösterilen workshop ve sonrasında düzenlenen gala gecesine İstanbul, İzmir, Van, Bursa, Sapanca, Kuşadası ve Bodrum’dan otelcilerin yanı sıra İran’dan 400’ün üzerinde turizm acentesinin temsilcisi katıldı.

TÜROB, workshop sonrasında bir rapor hazırlayarak sektörün İran pazarına ilişkin öngörülerini paylaştı. Bu yıl İran turizm pazarının yükselişini sürdüreceği vurgulanan raporda, özellikle mart ayındaki Nevruz döneminde İranlıların yine Türkiye’ye akın etmesinin beklendiği öngörüsüne yer verildi.

"İSTANBUL VE VAN'A TALEP YÜKSEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İran’dan Türkiye’ye yönelik talebin yeniden canlandığını belirterek, bu canlılığın mart ayında ağırlıklı olarak başta İstanbul ve Van otellerinde doluluklara olumlu etki yapmasının beklendiğini aktardı.

Eresin, "21 Mart’ta başlayan Nevruz Bayramı İranlı turist trafiğinin en fazla hızlandığı dönem olarak öne çıkıyor. Bu yıl mart ayında 250-300 bin civarında İranlı turistin gelmesini bekliyoruz. Yine İstanbul ve Van'a yüksek talep söz konusu. İstanbul ve Van'ın yanı sıra İzmir, Antalya, Bursa, Sapanca, Kuşadası ve Bodrum'da bu yıl en fazla tercih edilen destinasyonlar arasında yer alacak. 2022 yılı boyunca ülkemizi 2 milyonun üzerinde İranlı turistin ziyaret etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mart ayından sonra da İran'dan talebin artarak sürmesini beklediklerine dikkati çeken Eresin, pazarı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir gelişme olmaması halinde yıl sonu itibarıyla İranlı turist sayısında önemli oranda artış öngördüklerini bildirdi.

Eresin, "Türkiye, İran için öncelikli destinasyonlar arasında yer alıyor. İranlı turistlerin yurt dışı tatillerinde en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. Bu yıl da bu unvanı sürdürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.