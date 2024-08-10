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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türk basketbolunun acı günü! İlker Esel hayatını kaybetti - Basketbol Haberleri

        Türk basketbolunun acı günü! İlker Esel hayatını kaybetti

        A Milli Basketbol Takımı, TED Ankara Koleji ve Fenerbahçe formalarını giyen eski milli basketbolcu İlker Esel, 83 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:33 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:33
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        Türk basketbolunun acı günü!
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        Eski milli basketbolcu İlker Esel, 83 yaşında hayatını kaybetti.

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İlker Esel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

        TBF mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından İlker Esel'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 1941 doğumlu olan İlker Esel, basketbola TED Ankara Koleji'nde başladı ve uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadı. Esel, 39 kez milli takım formasını giydi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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