Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarına sponsor alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Futbol tarihinde ilk kez hakem formaları için Kütahya’dan bir seramik firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve sponsor firma Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral katıldı. Töreni, Gazze’de hayatını kaybeden siviller için yapılan saygı duruşu ile başladı. Gazze’de hastaneye yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türk futbol ailesi olarak masum insanlara yapılan her türlü zulmü kınıyoruz. Bu hafta tüm profesyonel müsabakalarda takımlarımız siyah bant ve pankart ile sahaya çıkacaklar. Yine müsabakalardan önce hayatını kaybeden siviller için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak” dedi.

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“Türk hakemliği için tarihi bir sponsorluk anlaşmasını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ilk kez hakem formalarına sponsor aldıklarını belirten Büyükekşi, “Bugün Türk hakemliği için tarihi bir sponsorluk anlaşmasını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sponsorumuz seramik sektöründe önde gelen firmalar içerisinde. Bugün kendileriyle uzun soluklu bir yol arkadaşlığını başlatacağız. İmzalayacağımız 4 yıllık anlaşma ile hem hakem formalarımızın sırt ve tek kol logo sponsoru hem de TFF Hakem Akademisi’nin sponsoru olacaklar. Hakemlerin formalarında yer alan ilk sponsor olarak bir ilke imza atacaklar. Aynı zamanda Hakem Akademisi’ne de sponsor olarak Türk hakemliğinin gelişimine çok önemli bir destek sağlayacaklar” diye konuştu.

“Hakemlerimiz ile ilgili birçok önemli çalışma gerçekleştirdik”

Hakemler ile ilgili birçok önemli projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Büyükekşi, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Türk futbolunu ileriye taşıyabilmek için birçok projeye imza attık. Hakemlerimiz ile ilgili de birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. Hakemlerimizin özlük haklarını iyileştirdik. 7 yıldır zam yapılmayan hakem maaşlarına artış gerçekleştirdik. Hakemlerimizin maç ücretlerinde de önemli artışlar sağladık. Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetişmesi de öncelikli konularımız arasında yer aldı. Hakem eğitimlerimizi yeniledik ve sürekli hale getirdik, Hakem Akademisi’ni kurduk. Bu akademi sayesinde hakemliğe başlama yaşı 15’e düşürüldü. Hakem kadromuzu da gençleştiriyoruz. İnşallah tüm bu yaptığımız emekler karşılığını bulacak” ifadelerini kullandı.