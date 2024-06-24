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        Haberler Spor Voleybol Türk Hava Yolları, başantrenör Ze Roberto ile sözleşme yeniledi - Voleybol Haberleri

        Türk Hava Yolları, başantrenör Ze Roberto ile sözleşme yeniledi

        Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda Brezilyalı deneyimli başantrenör Jose Roberto Guimaraes (Ze Roberto) ile yeniden anlaşma sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:11 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:11
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        2024-2025 sezonunun planlamalarına hız veren Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı deneyimli başantrenör Jose Roberto Guimaraes (Ze Roberto) ile yeniden el sıkıştı.

        Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen ve kariyerinde elde ettiği başarılar ile adını voleybolun ‘Ünlüler Müzesi’ne yazdıran Brezilyalı başantrenör Ze Roberto, 2024-25 sezonunda da A Kadın Takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecektir" denildi.

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