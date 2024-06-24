Türk Hava Yolları, başantrenör Ze Roberto ile sözleşme yeniledi

2024-2025 sezonunun planlamalarına hız veren Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı deneyimli başantrenör Jose Roberto Guimaraes (Ze Roberto) ile yeniden el sıkıştı.

Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen ve kariyerinde elde ettiği başarılar ile adını voleybolun ‘Ünlüler Müzesi’ne yazdıran Brezilyalı başantrenör Ze Roberto, 2024-25 sezonunda da A Kadın Takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecektir" denildi.