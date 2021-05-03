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Türk oyun geliştiricileri devlerle buluşuyor

Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmaları 'Mobidictum Business Network´ etkinliğinde bir araya gelecek. Etkinliğin, yeni iş birlikleri ve yeni yatırımları gündeme getirmesi bekleniyor

Türk oyun geliştiricileri devlerle buluşuyor

Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen Mobidictum Business Network etkinliği, 8-9 Mayıs tarihleri arasında Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirecek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent´in sponsor olduğu etkinlik neticesinde yeni iş birlikleri ve yeni yatırımların gündeme gelmesi bekleniyor. Oyun yayınlarken dikkat edilmesi gerekenler ve gelir modeli geliştirmesine kadar oyun geliştiriciler için birçok konunun işleneceği etkinlikte katılımcılar ayrıca birebir görüşmeler de yaparak yeni iş birliklerine kapı aralayacaklar. Milyonlarca dolarlık ihracat hacmi bulunan oyun sektörünün bu etkinlik ile birlikte ihracat hacmini de büyüteceği öngörülüyor.

"İNOVASYON VE TEKNOLOJİ BARINDIRAN ÇALIŞMALARA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise üniversite bünyesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde genç girişimcilere de destek olduklarını belirtti. Türkiye'deki 86 teknokentin sadece altısının OSB içerisinde olduğunu kaydeden Dereli, "Biz de bunlardan birisiyiz. Bu organik ve güçlü iş birliğiyle hem sanayicilerimiz hem öğretim elemanlarımız hem de girişimcilerimiz için mükemmel bir ekosistem oluştu. Geçen ay Teknokent´te faaliyet gösteren Tenet Games'in geliştirdiği oyun 170 farklı ülkede 5 milyon indirme sayısına ulaşma başarısı gösterdi. Bugün de oyun endüstrisi için önemli olan Mobidictum Business Network etkinliğine Gaziantep OSB Teknokent olarak sponsor olduk. İnovasyon ve teknoloji barındıran geleceğin sektörlerine uzanan buna benzer çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

ETKİNLİKTE NELER OLACAK?

Mobidictum Business Network etkinliğinin detayları ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gün boyunca çevrimiçi olarak düzenlenecek etkinlikte, oyun sektöründe hizmet veren 25´ten fazla uzman konuşmacı, uzmanların yapacağı 20 saatten fazla konuşma yer alacak. Oyun geliştiricilerin finansmanlarını artırmak için yayıncı ve yatırımcılar, oyunlara seviye atlatabilecek servis sağlayıcı firmalar, yeni firmaların göz önüne çıkabileceği `Sanal Fuar´ alanları, gizli kalmış yetenekleri ön plana çıkaracak. "Bağımsız Oyun Geliştirici Oyunları Sergi" alanı olacak. Temel olarak Türk geliştiricilerin ve oyun sektörünün önde gelen servis firmalarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikte, bir oyun geliştiricisinin bilmesi gereken püf noktaları da ele alınacak. Bunun yanı sıra mobil oyunlar için dijital ve geleneksel pazarlama stratejileri, yayıncıların ilgi alanları, yatırımcıların geliştirici stüdyolardan beklentileri, başarılı stüdyolardan tecrübe aktarımı, birçok yeni gelir modeli ve oyunları daha fazla büyütmeye yönelik ipuçları gibi birçok konu masaya yatırılacak."

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