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Türk Telekom başvuruların ‘Start’ını verdi

Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Start’ın 2021 başvuruları başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, programa seçilen genç yetenekler, Türk Telekom’un teknoloji, pazarlama ve müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlama ve staj yapma fırsatı yakalayacak. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Yedi aşamalı başvuru sürecimizde adaylarımızı tercih ettikleri alanda özel olarak değerlendirecek, proje kampımızda hem telekomünikasyon sektörünü hem Türk Telekom’u hem de bu alanlarda yapılan çalışmaları tanıtmaya yönelik içerik sunacağız. Böylelikle son aşamaya gelen adaylarımız ‘Start’ seçilmeseler bile sektörle ilgili ciddi kazanımlarla programı tamamlayacaklar" dedi

Türk Telekom başvuruların ‘Start’ını verdi
HABERTURK.COM

Türk Telekom’un gençlere daha iyi bir kariyer deneyimi sunmak için hayata geçirdiği genç yetenek programı ‘Start’ın 2021 yılı başvuruları ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride başladı. “Her şey bir Start’la başlar” sloganıyla dikkat çeken programın başvuruları bir ay boyunca devam edecek.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Gençlere iletişim teknolojilerinin geleceğini deneyimleme fırsatı sunduğumuz ‘Start’ programımızda bu yıl yeniliğe gidiyoruz. Gelişim fırsatlarını henüz başvuru sürecinden itibaren başlatıyoruz. Yedi aşamalı başvuru sürecimizde adaylarımızı tercih ettikleri alanda özel olarak değerlendirecek, proje kampımızda hem telekomünikasyon sektörünü hem Türk Telekom’u hem de bu alanlarda yapılan çalışmaları tanıtmaya yönelik içerik sunacağız. Böylelikle son aşamaya gelen adaylarımız ‘Start’ seçilmeseler bile sektörle ilgili ciddi kazanımlarla programı tamamlayacaklar. Ayrıca, ‘Start Proje Kampı’ aşamasına kadar gelip, katılım gösteren tüm adaylarımız ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacaklar” dedi.

Üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ‘Start Stajım’ modülüne, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler ise ‘Start Yeni İşim’ modülüne başvurabilecek.

‘Start Stajım’a kabul edilen gençler altı hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. Belirli kriterleri geçen gençler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar. ‘Start Yeni İşim’ modülünde başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom’un teknoloji, pazarlama, müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. Başvurulan 14 Ocak-12 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

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