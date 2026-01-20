Habertürk
        Türk Telekom, deplasmanda kazanmak istiyor - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, deplasmanda kazanmak istiyor

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:19
        Türk Telekom, deplasmanda kazanmak istiyor!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Yunan ekibi Panionios'a konuk olacak.

        Glyfada Makis Liougas Spor Salonu'nundaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

        Türk Telekom, 9 galibiyet 5 mağlubiyetle 4'üncü, Panionios ise 2 galibiyet 12 mağlubiyetle puan tablosunun son basamağında bulunuyor.

        Organizasyonun ilk yarısındaki maçta Türk Telekom, rakibini evinde 95-67 mağlup etti.

