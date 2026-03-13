Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.011,44 %-2,07
        DOLAR 44,1903 %0,11
        EURO 50,7043 %-0,33
        GRAM ALTIN 7.230,29 %0,33
        FAİZ 39,29 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 117,58 %-1,18
        BITCOIN 72.236,00 %2,93
        GBP/TRY 58,6602 %-0,53
        EUR/USD 1,1462 %-0,43
        BRENT 101,02 %0,56
        ÇEYREK ALTIN 11.821,52 %0,33
        Haberler Ekonomi Otomobil TURKA araç muayene sürelerini kısaltacak - Otomobil Haberleri

        TURKA araç muayene sürelerini kısaltacak

        Araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacak TURKA'nın yol haritası açıklandı. İhaleyi kazanan girişimin ortağı ABD'li Opus'un CEO'su Lothar Geilen, hizmete 249 sabit istasyonla başlayacaklarını belirtti. Muayene sürelerini kısaltmayı planladıklarını kaydeden Geilen, özellikle kamyon gibi uzun süren muayenelerde süreyi yarı yarıya azaltacağını söyledi. TURKA, ayrıca mobil istasyon sayısını da şartnamede belirtilen 75 adetin 3 katından fazla artırmayı planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 13:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç muayene süreleri kısalacak

        Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027 itibarıyla hizmeti devralacak TURKA, artırılmış kapasite, modern ekipman ve teknoloji odaklı süreç tasarımıyla kapsamlı bir dönüşüm hedefliyor.

        İhaleyi 1.72 milyar dolarlık bedelle kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun ABD’li ortağı Opus’un CEO’su Lothar Geilen, Türkiye ziyaretinde planlanan yeni yapıyı kamuoyuyla paylaştı. Geilen, Türkiye’de kurulacak yapının ölçek ve teknoloji açısından güçlü bir altyapıya dayanacağını ifade etti.

        Türkiye’deki araç muayene programının dünyadaki en büyük programlardan biri olduğunu vurgulayan Geilen, "Her yıl yaklaşık 13.5 milyon muayene yapılıyor ve muayene tekrarları ile 16 milyona ulaşıyor. Dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasına Türkiye de giriyor. Bu ölçeğe uygun, sürdürülebilir ve güçlü bir sistem kurmak istiyoruz" dedi.

        REKLAM

        Hizmete en az 249 sabit istasyonla başlamayı planladıklarını açıklayan Opus CEO’su Lothar Geilen, bu istasyonlarda toplam 772 muayene hattının yer alacağını belirtti.

        Geilen, şartnamede 75 adet olmasına rağmen 100 adet mobil istasyonun devreye alınacağını ve Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda, ihtiyaca paralel olarak bu sayının 250 mobil istasyona kadar ulaşabileceğini söyledi. Böylece toplam hat sayısının minimum 850’ye ulaşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, mobil istasyon modelinin hizmetin ülke genelinde daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

        YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ 13-14 YIL

        2025 yılı içinde gerçekleşen en büyük satın alma işlemi olarak kayda geçen süreci finansal olarak da değerlendiren Geilen, "Yeni nesil muayene istasyonu altyapısı kurulması kapsamında yapılacak toplam yatırımın büyüklüğü ve ulusal/global finansman piyasalarından sağlanacak finansman paketinin geri ödemeleri neticesinde yatırımın geri dönüşünün yaklaşık 13-14 yıl olmasını tahmin ediyoruz" dedi.

        REKLAM

        Ağustos 2027’ye kadar gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin bilgi veren Geilen, istasyon yatırımları, ekipman temini ve muayene uzmanlarının eğitimi gibi başlıklarda kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini belirtti. Bu yatırımların kademeli biçimde devreye alınacağını kaydetti.

        MUAYENE SÜRELERİ KISALACAK

        Yeni dönemde muayene sürelerinin kısaltılmasının öncelikli başlıklar arasında yer aldığına değinen Geilen, teknoloji ve otomasyon yatırımları sayesinde araç başına düşen muayene süresinde en az yüzde 10’luk bir azalma hedeflediklerini belirtti.

        Geilen, "Bekleme sürelerinin farkındayız. Teknolojiyi daha yoğun kullanarak muayene sürelerini kısaltmayı planlıyoruz. Özellikle kamyon gibi uzun süren muayenelerde süreyi 45 dakikalardan 20 dakikalara çekmek istiyoruz. Otomasyon ve yeni teknolojiler devreye girdikçe bu süreler daha da iyileşecek" ifadelerini kullandı.

        ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL MUAYENE

        Elektrikli araçların muayenesiyle ilgili olarak Geilen, "Bataryalı elektrikli araçlar geleneksel motorlu araçlar gibi muayene edilmek zorunda. Bu araçlarda da frenler, şanzıman, farlar var, egzoz gazı yok. Ancak kontrol edilmesi gereken bir batarya var. Bu nedenle bataryalı elektrikli araçların muayenesine yönelik yeni teknolojileri önümüzdeki dönemde Türkiye'ye getirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

        İnsan kaynağının dönüşüm sürecinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Geilen, TURKA’nın mevcut istihdamı koruyarak, çalışanların eğitimine ve teknik yeterliliklerinin artırılmasına yönelik programların devreye alınacağını söyledi.

        Lothar Geilen, TURKA ile planlanan yeni sistemde, kapasite artışı, mobil istasyon modeli ve teknoloji yatırımlarıyla araç muayene hizmetlerinde daha hızlı ve erişilebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini, 15 Ağustos 2027’den itibaren araç muayene hizmetlerinde kapsamlı bir yenilenme sürecinin başlayacağını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'd...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış