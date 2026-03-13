TURKA araç muayene sürelerini kısaltacak

Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027 itibarıyla hizmeti devralacak TURKA, artırılmış kapasite, modern ekipman ve teknoloji odaklı süreç tasarımıyla kapsamlı bir dönüşüm hedefliyor.

İhaleyi 1.72 milyar dolarlık bedelle kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun ABD’li ortağı Opus’un CEO’su Lothar Geilen, Türkiye ziyaretinde planlanan yeni yapıyı kamuoyuyla paylaştı. Geilen, Türkiye’de kurulacak yapının ölçek ve teknoloji açısından güçlü bir altyapıya dayanacağını ifade etti.

Türkiye’deki araç muayene programının dünyadaki en büyük programlardan biri olduğunu vurgulayan Geilen, "Her yıl yaklaşık 13.5 milyon muayene yapılıyor ve muayene tekrarları ile 16 milyona ulaşıyor. Dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasına Türkiye de giriyor. Bu ölçeğe uygun, sürdürülebilir ve güçlü bir sistem kurmak istiyoruz" dedi.

Hizmete en az 249 sabit istasyonla başlamayı planladıklarını açıklayan Opus CEO’su Lothar Geilen, bu istasyonlarda toplam 772 muayene hattının yer alacağını belirtti.

Geilen, şartnamede 75 adet olmasına rağmen 100 adet mobil istasyonun devreye alınacağını ve Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda, ihtiyaca paralel olarak bu sayının 250 mobil istasyona kadar ulaşabileceğini söyledi. Böylece toplam hat sayısının minimum 850’ye ulaşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, mobil istasyon modelinin hizmetin ülke genelinde daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ 13-14 YIL

2025 yılı içinde gerçekleşen en büyük satın alma işlemi olarak kayda geçen süreci finansal olarak da değerlendiren Geilen, "Yeni nesil muayene istasyonu altyapısı kurulması kapsamında yapılacak toplam yatırımın büyüklüğü ve ulusal/global finansman piyasalarından sağlanacak finansman paketinin geri ödemeleri neticesinde yatırımın geri dönüşünün yaklaşık 13-14 yıl olmasını tahmin ediyoruz" dedi.

Ağustos 2027’ye kadar gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin bilgi veren Geilen, istasyon yatırımları, ekipman temini ve muayene uzmanlarının eğitimi gibi başlıklarda kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini belirtti. Bu yatırımların kademeli biçimde devreye alınacağını kaydetti.

MUAYENE SÜRELERİ KISALACAK

Yeni dönemde muayene sürelerinin kısaltılmasının öncelikli başlıklar arasında yer aldığına değinen Geilen, teknoloji ve otomasyon yatırımları sayesinde araç başına düşen muayene süresinde en az yüzde 10’luk bir azalma hedeflediklerini belirtti.

Geilen, "Bekleme sürelerinin farkındayız. Teknolojiyi daha yoğun kullanarak muayene sürelerini kısaltmayı planlıyoruz. Özellikle kamyon gibi uzun süren muayenelerde süreyi 45 dakikalardan 20 dakikalara çekmek istiyoruz. Otomasyon ve yeni teknolojiler devreye girdikçe bu süreler daha da iyileşecek" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL MUAYENE

Elektrikli araçların muayenesiyle ilgili olarak Geilen, "Bataryalı elektrikli araçlar geleneksel motorlu araçlar gibi muayene edilmek zorunda. Bu araçlarda da frenler, şanzıman, farlar var, egzoz gazı yok. Ancak kontrol edilmesi gereken bir batarya var. Bu nedenle bataryalı elektrikli araçların muayenesine yönelik yeni teknolojileri önümüzdeki dönemde Türkiye'ye getirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

İnsan kaynağının dönüşüm sürecinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Geilen, TURKA’nın mevcut istihdamı koruyarak, çalışanların eğitimine ve teknik yeterliliklerinin artırılmasına yönelik programların devreye alınacağını söyledi.

Lothar Geilen, TURKA ile planlanan yeni sistemde, kapasite artışı, mobil istasyon modeli ve teknoloji yatırımlarıyla araç muayene hizmetlerinde daha hızlı ve erişilebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini, 15 Ağustos 2027’den itibaren araç muayene hizmetlerinde kapsamlı bir yenilenme sürecinin başlayacağını sözlerine ekledi.