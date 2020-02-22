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Turkcell, kuruluşunun 25’inci yılını kutladığı 2019 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2019’da Turkcell Grubu’nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.1 oranında artışla 25.1 milyar TL’ye ulaştı.

Turkcell Grubu’nun FAVÖK’ü yüzde 18.6 artışla 10.4 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 41.5’e, FVÖK marjı ise yüzde 21.4’e çıktı. Şirketin 2019 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3.2 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin 2019 yılı sonuçlarının duyurulduğu toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “2019 yılını rekor sonuçlarla kapattık. 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve kârını elde ettiğimiz yıl oldu. Bir önceki yıl en yakın rakibimizle aramızdaki ciro farkı yüzde 4 iken 2019’da bunu yüzde 6.3’e çıkardık” dedi.

Erkan, Turkcell olarak 2020’de yüzde 13 ile yüzde 16 aralığında gelir büyümesi, yüzde 39 ile yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı, yüzde 18 ile yüzde 21 aralığında FVÖK marjı hedeflediklerini belirtti.

FATURALI ARTTI, ÖN ÖDEMELİ DÜŞTÜ

2018 2019 Değişim Gelir (milyon TL) 21292 25137 18.1% Net Kâr (milyon TL) 2021 3246 60.6% Toplam Abone (milyon) 36.7 35.7 -2.7% Faturalı Abone (milyon) 18.8 20.4 8.5% Ön Ödemeli Abone (milyon) 14.9 12.4 -16.8% Mobil ARPU (TL) 33.9 39.8 17.4%

2019 yılında faturalı müşteri sayılarını 1.5 milyon attırdıklarını söyleyen Murat Erkan, “Bu artış faturalı abone sayısında son 10 yılın rekoru. Böylece mobil tarafta faturalı abonelerimizin oranı da yüzde 62’ye çıkmış oldu” dedi.

Erkan, Turkcell’in toplam abone sayısının son bir yılda 1 milyonluk azalışla 35.7 milyona gerilemesi ilgili bir soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

“Regülasyon otoritesi, 2019 yılında bir karar aldı. Türkiye’deki yabancı uyrukluların eğer yabancı kimlik numarası yoksa, 3 aydan sonra hatlarının kapatılmasına karar verildi. Türkiye’de zaten 4 milyona yakın mülteci var. Bunlar da bir iletişim yapıyorlar. Biz bu noktada 1.9 milyon müşterinin hattını kapatmak durumunda kaldık. Ama bunların büyük bir kısmı faturasız taraftaydı. Üstelik bu müşterilerin yüzde 80’inin ortalama ARPU’su (abone başına aylık ortalama gelir) 5 TL’nin altındaydı.”

4.5G ABONELERİ AYDA ORTALAMA 11.5 GB KULLANDI

Turkcell olarak 2019 yılında 7 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını aktaran Murat Erkan, “Son 5 yılda yaklaşık ise toplam 26 milyar TL yatırım yaptık. Yine son 5 yılda 3 milyar dolar temettü dağıttık” diye konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Erkan, 2019 Aralık ayında Turkcell’in 4.5G abonelerinin ortalama aylık mobil data kullanımının 11.5 GB’a ulaşırken, 2019 yılı son çeyreğinde ortalama mobil internet kullanımının ise yüzde 53 artışla 9 GB olarak gerçekleştiğini söyledi.

DİJİTAL SERVİSLERDEN 1 MİLYAR TL

Turkcell’in mobil altyapısı üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti sunan Superbox’ı kullananların sayısının bir yıl içerisinde 10 kat artışla 323 bine çıktığını belirten Erkan, Turkcell’in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelirin de ilk defa 1 milyar TL’ye ulaştığı söyledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre 2019 yılında BiP’in günlük ortalama mesaj trafiği 274 milyona, fizy’de günlük dinlenen şarkı sayısı 9.2 milyona, Dergilik’te günlük okunan dergi sayısı 191 bine, Lifebox’ta depolanan günlük belge sayısı ise 43’e çıkarken, TV+ platformuna günlük giriş yapan kullanıcı sayısı ise 3.4 milyona yükseldi.

PAYCELL’DEN 5.7 MİLYAR TL GEÇTİ

Paycell’de kayıtlı kredi kartı sayısının 4.4 milyonu geçtiğini belirten Erkan, “Bugün 7 bin üye işyeri ödeme aracı olarak Paycell’i kullanıyor. Bununla birlikte 2019 sonu itibarıyla Paycell platformu üzerinden gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 5.7 milyar TL’ye ulaştı. 2022 sonuna kadar aktif Paycell kullanıcı sayısının 17 milyona ulaşmasını, üye işyeri bazımızı 150 binin üstüne çıkarmayı planlıyoruz” dedi.