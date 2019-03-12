Türkiye’nin ilk GSM operatörü olan Turkcell, kuruluşunun 25. yılını özel bir etkinlikle kutladı. Etkinlik kapsamında Turkcell’in kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde rol alan üst düzey yöneticiler bir araya geldi. Şirketin dijital servisleri ve Dijital Operatör (DO) kimliğiyle dünyaya açılma stratejisinin paylaşıldığı ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliği yaptığı toplantıya, şirketin kurucularından Murat Vargı’nın yanı sıra Osman Berkmen, eski genel müdürler Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv katıldı. Turkcell’de 25 yıldır çalışan Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu ise etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.

Turkcell’in çeyrek asırlık öyküsünün anlatıldığı toplantıda konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Murat Vargı, Osman Berkmen ve Mehmet Emin Karamehmet’e, şirketimizin bugünlere gelmesi için gece gündüz akıl teri ile alın terini karıştıran dört genel müdürümüze, mesai arkadaşlarımıza, tüm kurucu ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘5G İÇİN BUNLARIN YAPILMASI ŞART’

Son 5 yılda 26 milyar lira yatırım yaptıklarını ve Hazine’ye sağladıkları vergi ve yasal sorumluluklar karşılığının 35 milyar TL’ye ulaştığını belirten Ahmet Akça, Türkiye’nin de gündeminde olan 5G süreci ile ilgili olarak yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“5G’yi verimli kullanmak gerekiyor. Bunun için güçlü bir fiber altyapıya ihtiyaç var. Bu noktada protokolü imzalanan Ortak Altyapı Şirketi’nin acilen işe başlaması gerekiyor. 5G şebeke altyapı yatırımı da ortak olmalıdır. Ortak kule şirketi anlayışı ile çalışmak gerekmektedir. Bu üç uygulamanın Türkiye ekonomisini 10 milyar dolarlık yükten kurtaracağı açıktır. Telekomünikasyon stratejik bir sektördür. Milli ve yerli anlayışla yönetilmelidir. Bizim bu konudaki duruşumuzu ifade eden ‘Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalı’ sözü lafta kalmamalı tam olarak hayata geçirilmelidir. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin dijital servislerini kullanan vatandaşlarımızın ürettikleri veriler Türkiye’de tutulmalıdır. Bunun için gerekli regülasyon tedbirleri alınmalı ve mevzuat oluşturulmalıdır.”

‘320 MİLYONUN YAŞADIĞI BİR PAZARA AÇILDIK’

Turkcell’in 25 yılda klasik bir telekom operatöründen dünyaya teknoloji ihracatı yapan dijital operatör unvanına sahip bir şirkete dönüştüğünü vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğluise şunları söyledi:

“Bugün 3 kıtada 9 operatör dijital servislerimizi bizden alıp toplam 39 ülkede kendi müşterilerine sunuyor. Bu sayede Türkiye’nin uygulamalarıyla yaklaşık 320 milyon kişinin yaşadığı bir pazara açılmış olduk. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerindeki birçok operatör de dijital servislerimizi almak için bizimle görüşüyor. Tüm bu çalışmalarımızla sadece Türkiye’de değil dünyada üst üste üç yıldır en fazla büyüyen operatör olduk.”

‘SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A…’

Turkcell’in kuruluşunda yer alan şirketin kuruluş dönemine dair anılarını paylaşan Murat Vargı, şirketin bir dönem yaşadığı ortaklık yapısındaki sorunlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu şirket bazı dönüm noktaları geçirdi. 25 senede çok yönetim ve ortak değişiklikleri oldu. Yabancı ortak bir iken, iki oldu; bu Turkcell'de idari yapıyı da bozdu. Ortaklar arası çekişmeden dolayı 2-3 yıl üst üste genel kurul yapılamadı. O dönemde bu durumu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat ben ilettim. Bu çelişkiyi görüp harekete geçerek Turkcell’in önünü açtıkları için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sezar'ın hakkı Sezar'a SPK, şu anki yönetim kurulunu atadı ve bu, şirketin kurtuluşu oldu. Turkcell milli bir şirketti ve milli yapısı devam ediyor.”



“ABD’DE KÂRLI BİR İŞİM VARDI… ‘TAKIMA KAPTAN LAZIM’ DEDİLER…”

Turkcell’in eski genel müdürlerinin de kendi dönemlerini anlattığı etkinlikte söz alan, şirketin 1994 – 2001 arası genel müdürü Cüneyt Türktan, konuşmasında “İlk yıllardaki hızlı büyümenin yanı sıra şirkette kurumsallaşmayı sağlayabilmek için de çok çalıştık. Altyapımızı kurduktan sonra istihdamı her ay 100 artırmaya başladık. Çalışanlarımıza eğitimler verdik” dedi.

Turkcell’in 2002 – 2006 yılları arasında genel müdürlük görevini sürdüren Muzaffer Akpınar ise “Göreve başladığım ilk dönemde New York Borsası’na kote bir şirkette çalışmanın inceliklerini öğrendik. Kurumsallaşma yolunda, insana yatırım, takıma yatırım çok önemli. Bunu hep önceliğimiz olarak aldık” diye konuştu.

Turkcell’de 2007 – 2015 yılları arasında genel müdürlüğü yürüten Süreyya Ciliv ise şunları söyledi: “Turkcell’de göreve başlamadan önce ABD’de Microsoft'a çok kârlı bir işim vardı. ABD'li bir eşim ve iki çocuğum vardı. Bana dediler ki, ‘Süreyya gel, Türk takımına kaptan lazım’. Zor bir dönemdi ve oyunu değiştirmemiz gerekiyordu…. Turkcell yıllarımı beni çok mutlu eden, milletime, insanlığa en fazla katkıda bulunduğum dönem olarak görüyorum.”