Turkcell, 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri, geçen yıla göre yüzde 15.8 artışla 29.1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 17.7 artışla 12.3 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 42.2 oldu. FVÖK 6.3 milyar TL’ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 21.6 olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2020 net kârı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 30.5 artarak 4.2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil bileşik ARPU (M2M hariç) büyümesi yıldan yıla yüzde 15 artışla 49.1 TL’ye ulaştı.

Finsan ve operasyonel sonuçların değerlendirildiği toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yılı 1.1 milyon net abone kazanarak noktaladık. Faturalı abone bazımız ise 1.6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı” dedi.

Erkan, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirdiği 2020 yılında sabit genişbant tekliflerimize artan talebin gücüyle net 180 bin fiber abonesi kazandık. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti sunduğumuz ürünümüz Superbox’ta abone sayısı net 268 bin artarak 591 bine ulaştı. Ayrıca, bu yıl net 152 bin IPTV abonesi kazandık ve toplamda 871 bine ulaştık. 2020 yılında 2019 yılına göre, toplam internet trafiğimizde yüzde 76, mobil data trafiğimizde yüzde 66, Superbox trafiğimizde yüzde 292, sabit bireysel trafiğimizde yüzde 67 ve ses trafiğimizde yüzde 5’lik artışlar gözlemledik. Superbox’ın, normal genişbant ücretinin yaklaşık 2 katı bir ücreti olmasına rağmen, talebe yetişmekte zorlanıyoruz.”

‘HEPSİNİ ŞİRKETLEŞTİRDİK’

Stratejik hedefleri doğrultusunda 2020 yılında dijital servisleri yeniden yapılandırdıklarını ve bu alanda yüzde 26’lık gelir büyümesi elde ettiklerini belirten Erkan, “BiP, TV+, fizy, Yaani gibi uygulamalarımızın her birini ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdık. Böylece bu hizmetlerin global anlamda yatırımcı çekmesi konusundaki engelleri kaldırmış olduk. Şimdi isteyen yatırımcılar istediği şirketimize ortak olabilir. İsteyene bu şirketlere kontrolün çoğu bizde kalmak kaydıyla kapımızı kapatmayız, bu operatör de olabilir, yatırımcı da olabilir. Turkcell’in en az 7-8 tane değerli varlığı var. Ancak burada uygun koşulların oluştuğunu görmemiz lazım.”

‘UNICORN’A EN YAKINI…’

Dijital ödeme hizmetlerine yönelik talebin pandemide hızla arttığının altını çizen Erkan, “Paycell’deki yıllık işlem hacmi 9 milyar TL’ye ulaştı. 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 4.7 milyona çıktı. 2021’de bu sayıyı 6 milyona çıkarmak istiyoruz. Toplam gelirlerimizin yüzde 3’ü ‘techfin’ alanından geliyor. Unicorn (milyar dolarlık şirket) olma potansiyeli en yüksek olan ürünümüz de yine Paycell” dedi.

Aralık ayında teknolojik pazar yeri olarak Turkcell Pasaj’ı hayata geçirdiklerini hatırlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,“2020 yılının dördüncü çeyreğinde dijital satış kanallarında ziyaretçi sayımız aylık 30 milyon olurken, satışa dönüş oranı geçen yılın iki katı oldu. Sabit taraftaki gelirler hariç Turkcell Türkiye bireysel gelirlerinin yüzde 14’ü dijital satış kanalları üzerinden gerçekleşti” diye konuştu.

‘WHATSAPP…. İZİN VERMEYECEĞİZ….’

WhatsApp konusunda geçen ay yaşanan yeni gizlilik sözleşmesi tartışmalarına da değinen Murat Erkan, WhatsApp’ın son hareketinden sonra, BiP’in 28 milyon yeni kullanıcı kazandığını ve bunların yaklaşık yüzde 60’ının da yurtdışından geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Whatsapp'ın bu veri paylaşımını opsiyonel hale getirmiyor. ‘Bu uygulamayı kullanacaksanız, bu paylaşımı yapmak zorundasınız’ diyor.. Tabi ki biz de müşterilerimizden veri paylaşımı istiyoruz ama ‘bu verilerini paylaşmazsan, bu uygulamayı kullanamazsın’ demiyoruz. Temel nokta bu… Bir başkasının bedel ödemeden üzerimden para kazanmasına izin vermeyeceğim. Bunu Murat Erkan olarak söylerken, Turkcell üzerinden de para kazanmasına müsade etmeyeceğim. Kimsenin bedelini ödemeden bunlara erişmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkelerin de buna müsaade etmemesi lazım. Zaten Avrupa da Çin de kapıları kapatıyor. Kapıları en son kapatan en çok kaybeder.”

‘UN, YAĞ, ŞEKER BİZDE AMA BİZDEN ÖNCE YAPTILAR…’

Telekomünikasyon alanında abonelik işlemlerinin dijital ortamda yapılabilmesinin önündeki engeller konusunda da değinen Murat Erkan, “Sektör olarak bu işleri en önce bizim sektörün yapması lazım. Un, yağ, şeker herşey var. Biz de bu anlamda mağazalarımızda tabletlerden imza kullanarak, müşterilerimizin kimlik bilgilerini dijitalleştirerek ve e-devleti kullanarak, bu işlere başlamıştık. Fakat, yönetmelik çalışmalarını bekliyoruz. Ona göre de yaptığımız işe adapte edeceğiz. Yönetmeliğin bir an önce çıkması lazım ki biz de orada bir boşluk varsa kapatalım. Fakat şunu görüyoruz, başka bir sektörün bizden hızlı olması bu sektörün önemli bir oyuncusunun genel müdürü olarak beni üzüyor. O yüzden de düzenleyici kurumların hızlı hareket etmesi konusunda da çağrıda bulunuyorum” dedi.

2021’DE YÜZDE 14-16 BÜYÜME HEDEFİ

Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedeflerine 2021 yılında da ulaşmayı ve ayrıca 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Erkan, “2021 yılı için yüzde 14 – yüzde 16 bandında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL aralığında FAVÖK hedefliyoruz. Ayrıca 2020 yılında yüzde 18.5 olan operasyonel yatırımlarımızın gelire oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşecek” diye konuştu.