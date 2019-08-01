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HaberlerTeknolojiTurkcell gelir ve kârda tarihi rekorunu kırdı!

Turkcell gelir ve kârda tarihinin en yüksek 6 aylık sonuçlarına ulaştı

HABERTURK.COM

Dijital servislerindeki büyümenin katkısıyla ilk 6 ayda 11.9 milyar TL gelir ve  1.7 milyar TL’lik net kâr elde eden Turkcell, tarihinin en iyi ilk 6 aylık sonuçlarına ulaştığını duyurdu.

Turkcell gelir

Turkcell, 2019 yılının ilk yarısına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre Turkcell’in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11 milyar 866 milyon TL’ye, net kârı ise 1 milyar 690 milyon TL’ye ulaşarak ilk 6 aylık dönemler itibariyle tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı. 

Turkcell ilk 6 aylık gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 yükselirken, kârı ise 6 ayda yüzde 84 arttı. Şirket, elde ettiği bu sonuçların ardından 2019 yılı için açıklanan FAVÖK marjı hedefini yüzde 39 - 41 olarak yukarı yönlü revize etti.

Turkcell’in ikinci çeyrekte de güçlü çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu çeyrek de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Yeni müşteri deneyimi yaklaşımımız sayesinde abone sayımızı artırdık” dedi.

Dijital servisler, dijital iş çözümleri ve Tech-Fin’i stratejik odak alanı olarak belirlediklerini belirten Erkan, “Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle hayatlara değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BiP İLE SON BİR YILDA 300 MİLYON MESAJ GÖNDERİLDİ

Turkcell’in faturalı mobil müşteri sayısı yılın 2’nci çeyreğinde 215 bin artarken, fiber müşteri sayısı 15 bin artışla 1.4 milyona ulaştı. Şirketin sunduğu kablosuz genişbant erişim ürünü Superbox hizmetini kullanan abone sayısı 2’nci çeyrekte yüzde 130’dan fazla artışla 130 bini geçti. Turkcell, Dijital İş Servisleri gelirlerini de ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 62 artışla 693 milyon TL’ye ulaştığını duyurdu.

 1Ç182Ç181Ç192Ç19
Toplam Gelir (Milyon TL)4762510556756191
Net Kâr (Milyon TL)5014151224465
Mobil Abone Sayısı (milyon)3737.336.136.4
Fiber Abone Sayısı (bin)1249128814111426
ADSL Abone Sayısı (bin)917917862798
Superbox Abone Sayısı (bin)3.58.456.4130
IPTV Abone Sayısı (bin)535560632653
Kullanıcı başına aylık ortalama data kullanımı (GB)4.455.96.6

İstanbulkart yükleme imkanı da eklenen Paycell’in aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artarak, 4.9 milyona ulaştı.İndirilme sayısı 180 milyonu aşan Turkcell’in dijital uygulamalarından biri olan BiP’te günde ortalama gönderilen mesaj sayısı son bir yılda dört kat artarak 300 milyonu buldu. Dijital müzik platformu fizy’nin aktif kullanıcı sayısı ise 3.7 milyona ulaştı.

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