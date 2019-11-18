Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiTurkcell TV+ 5 yılda 6.5 milyar saat izlendi - Haberler

TV+ mobil televizyon izlemede yüzde 47’lik pay aldı

HABERTURK.COM

Turkcell’in 5. yılına giren dijital TV platformu TV+, şu ana kadar toplamda 6.5 milyar saat izlenme süresine ulaştı. Platformun Türkiye’de mobil televizyon izlenme alanındaki pazar payı ise yüzde 47’ye çıktı.

Turkcell TV+

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+, beşinci yılına 6.5 milyar saatlik izlenme süresi ile girdi.  Turkcell TV+ uygulamasının 5. yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda 160’tan fazla TV kanalını barındıran platformun, Türkiye’de mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47’lik pazar payına ulaştığı açıklandı. 

Toplantıda verilen bilgiye göre dünyanın en önemli ulusal futbol liglerinden İngiltere Premier Ligi ile Alman futbol ligi Bundesliga’daki maç yayınlarının yer aldığı TV+’ta, ayrıca dünyanın en önemli basketbol ligi NBA, tenis turnuvaları Grand Slam’ler, Formula 1, Moto GP gibi spor organizasyonları da sporseverlerle buluşuyor.

'5G İLE DAHA KALİTELİ YAYIN SAĞLAYACAĞIZ'

Son 5 yıl içinde en çok ilgi gören içeriklerin spor, yeni yerli filmler ve sinemadan hemen sonra yayınlanan yabancı filmler olduğunu söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Turkcell’in 4.5G ve fiber ağı sayesinde en kaliteli görüntüyü kullanıcılarımıza sunuyoruz. 5G’nin hizmete girmesi ve fiber altyapının yaygınlaşmasıyla çok daha kaliteli bir yayın sağlayacağız” dedi.

ENGELLİLER İÇİN ÖZEL KANAL

TV+ Özel’e ise dünyanın farklı coğrafyalarına odaklanan Türk belgesel “Saklı Dünyalar – Stories of the Hidden Worlds” ile başrolünde Pierce Brosnan’ın olduğu “The Son” dizisinin ilk sezon tüm bölümleri izleyiciye sunuldu.

TV+, engelli kullanıcıların da yayınlanan içerikleri izleyebilmesi için Engelleri Aşan Filmler projesini geliştirdi. Filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilere sunulan ve 555’inci kanalda yayını süren Engelleri Aşan Filmler kategorisinde 25’in üzerinde film bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Telekom fiber internette ne durumda? Haberler
TEKNOLOJİTürk Telekom fiber internette ne durumda?
ABD'nin Huawei kararı bugün açıklanabilir!
TEKNOLOJİHuawei kararı bugün açıklanabilir!
Yıllık 5 milyar TL'ye çıkacak - Haberler
TEKNOLOJİYıllık 5 milyar TL'ye çıkacak
HP Xerox'un teklifine cevap! Haberler
TEKNOLOJİ33 milyar doları reddetti!
Zula Çukur karakterleri oyuna dahil oldu - Haberler
TEKNOLOJİCumali ve Azer artık oyun oldu!
KVKK Başkanı Bilir'den kişisel verileri koruma uyarısı
TEKNOLOJİ"50 değil, 150 yıl da geçse önemini koruyacak"
Ankamall Xiaomi Mi Store açılışında izdiham - Haberler
TEKNOLOJİİzdiham yaratan açılış iptal edildi
MacBook Pro 16 inç bu fiyatla Türkiye'ye geldi! Haberler
TEKNOLOJİ3 inç büyüdü, fiyatı ikiye katlandı!
Instagram beğeni gizleme güncellemesi mi geliyor? Instagram like kalkıyor mu?
TEKNOLOJİInstagram beğeni gizleme güncellemesi mi geliyor?
iOS'taki Facebook kamera sorunu için güncelleme geldi - Haberler
TEKNOLOJİiPhone kullananlar, hemen güncelleyin!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X