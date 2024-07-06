Türkiye: 63 - İtalya: 90 | MAÇ SONUCU

Türkiye, Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı final maçında İtalya'ya 90-63 yenildi.

Milli takım, üçüncülük maçında yarın 17.00'de Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalinde ise ABD ile İtalya, saat 20.00'de şampiyonluk mücadelesi verecek.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.