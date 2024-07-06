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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 63 - İtalya: 90 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türkiye: 63 - İtalya: 90 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı final maçında Türkiye, İtalya'ya 90-63 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 23:02 Güncelleme: 06.07.2024 - 23:02
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        U17 Milli Takımı, farklı yenildi!
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        Türkiye, Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı final maçında İtalya'ya 90-63 yenildi.

        Milli takım, üçüncülük maçında yarın 17.00'de Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalinde ise ABD ile İtalya, saat 20.00'de şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Nicolas Fernandes (Avustralya), Fernando Leite (Brezilya)

        Türkiye: Rrezon Elezay 3, Mete Paçacı 4, Mert Kocagözoğlu 11, Yavuz Selim Kara, Kaan Onat 10, Anıl Alyanak, Cengiz Coşkun 14, Atahan Akbaş 4, Derin Can Üstün 4, Aldin Türkoğlu 8, Emirhan Serbest 2, Ahmet Arda Aydın 3

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        İtalya: Perez 14, Mathis 12, Nistrio, Lonati 12, Garavaglia 18, Hassan 9, Granai 2, Carnevale 4, Suigo 2, Accorsi, Ceccato 17, Angeletti

        1. Periyot: 15-23

        Devre: 26-42

        3. Periyot: 41-68

        4. Periyot: 63-90

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