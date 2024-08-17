Türkiye: 77 - Letonya: 98 | MAÇ SONUCU
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 7-8'incilik klasman maçında Letonya'ya 98-77 mağlup oldu. Ay Yıldızlı ekip, turnuvayı 8. sırada bitirdi.
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, 7-8'incilik klasman maçında Letonya'ya 98-77 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda gerçekleşen organizasyondaki son maçında milli takım, devre sonunda soyunma odasına 55-39 geride girdi.
Karşılaşmayı da 98-77 kaybeden ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 8. sırada tamamladı.