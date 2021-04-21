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Avrupa otomobil pazarı 2021 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.7 artış yaşadı. Kıtadaki otomobil satışları böylece 1 milyon 387 bin 924 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mart ayında ise Avrupa otomobil pazarı 853 bin 22 adetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre hazırladığı raporunda, 2021 Ocak-Mart döneminde Avrupa otomobil pazarındaki artışın yüzde 0.9 oranında olduğu vurgulandı. Avrupa'daki otomobil satışlarının yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 80 bin 751 adet seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi

Bu sonuçlar ile, 2021 Mart ayı sonunda otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artış gösteren ve 156 bin 464 adet seviyesinde gerçekleşen Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

2021 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülkeler ise sırasıyla yüzde 18 ile Hollanda ve yüzde 11.2 ile İzlanda olarak açıklandı.

Geçen yılın Mart ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar da sırasıyla yüzde 497.2 ile İtalya, yüzde 191.7 ile Fransa ve yüzde 177.1 ile Avusturya oldu.

Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş ise yüzde 31.5 ile Portekiz, yüzde 29 ile Litvanya, yüzde 25.8 ile Romanya’da görüldü. Avrupa'da Ocak-Mart döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar da yüzde 37.4 ile İsveç, yüzde 28.7 ile İtalya ve yüzde 21.1 ile Fransa oldu.