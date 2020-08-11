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İthalatta Yeni Vergi Düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemede çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacak 115 ürünün arasında ceviz ve ayçekirdeği de yer alıyor.

Gelişmeleri değerlendiren Peyman’ın CEO’su Kaan Baral, kuruyemişin yarattığı katma değere yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeni düzenlemeyle Türk kuruyemiş sektörüne ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer yaratılacağına işaret eden Kaan Baral, "Ayçekirdeğinde yapılan yeni düzenleme, sektörümüz için yeni bir dönem diyebiliriz. Özellikle siyah çekirdekteki fiyat istikrarsızlığı, çiftçimizi ve üretici firmalarımızı zor durumda bırakıyordu. Bu düzenlemeyle çiftçimiz ve üreticimizle birlikte, tüketici de piyasada daha istikrarlı ve uygun bir fiyatlandırma ile karşılaşacak. Ülkemize kayıt dışı yollardan giren ayçekirdeğinin vergi düzenine dahil edilmesi sağlanacak, çiftçi, sanayici ve tüketici korunacak. Denetimsiz olarak ülkemize getirilen ürünlerin, sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmesinden kaynaklı, insan sağlığını tehdit eden unsurlar da ortadan kalkacak" dedi.

'SİYAH ÇEKİRDEKTE ÇİN İLE REKABET GÜCÜNE SAHİBİZ'

Özellikle çerezlik ayçiçeğindeki yeni düzenlemenin Türkiye’yi global pazarlarla rekabette bir adım öne çıkaracağını söyleyen Kaan Baral, “Dünyanın sayılı kuruyemiş ve kuru meyve üreticisi konumunda olan ülkemizin ayçekirdeğinde de global pazarlarla rekabet etme gücü var. Siyah çekirdek tohumu, beyaz ayçekirdeğine göre iki, iki buçuk kat daha verimli ve daha çok siyah çekirdek üretimine teşvik edecek kârlılıkta bir ürün. Çiftçinin emeğine katma değer kazandıracak bir ürün olduğu için, ülkemiz bu alanda dünyada sözü geçen bir konuma gelebilir. Dünyada siyah ayçekirdeğinin ana üssü Çin. Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte, Çin’in tekelinde bulunan siyah çekirdek pazarında kalite ve fiyat açısından Çin ile rekabet etme şansımız artacak" değerlendirmesini yaptı.