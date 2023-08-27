Türkiye Belçika voleybol maçı saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?
CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 5 maçı da kazanarak grubu lider tamamlayarak adını çeyrek finale adını yazdırdı. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkan Filenin Sultanları Belçika karşısında kıyasıya mücadele edecek. İşte "CEV Avrupa Şampiyonası Belçika Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorularının yanıtı...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde "Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu gündem oldu. İşte, konuya dair detaylar...
TÜRKİYE BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika ile mücadele edecek.
Millilerimizin zorlu mücadelesi 27 Ağustos 2023 Pazar günü yani bu akşam saat 18.00'de oynanacak.
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Belçika voleybol maçı mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt