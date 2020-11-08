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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

DİZELİN PAYI YÜZDDE 40.8

2020 yılı ekim sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları ekim sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 139, otogazlı otomobil satışları yüzde 62,6 ve dizel otomobil satışları da yüzde 28,8 arttı.

Geçen yılın ekim ayı sonu itibarıyla 100 bin 739 adet benzinli, 147 bin 305 adet dizel ve 11 bin 716 adet de otogazlı otomobil satışı gerçekleştirilmişti.

PAYI HALA DÜŞÜK

Bu yılın ekim sonu itibarıyla 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseldi. Geçen yılın ekim ayı sonu itibarıyla 8 bin 711 hibrit ve 153 de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde elektrikli otomobil satışları Ocak-Ekim 2019'a göre yüzde 105,2 ve hibrit otomobil satışları yüzde 73,9 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi ekim ayında da devam etti.

Veriler, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da yeni yeni yaygınlaşan bu motor tipinin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.