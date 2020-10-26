Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben buradan milletime sesleniyorum, nasıl ki Fransa’da ‘Türk markalı mal satın almayın’ deniliyorsa, bende buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın" dedi. Bunun üzerine Türkiye'de satılan Fransız markaları merak edilmeye başladı. Elbette akla ilk başta Fransa’dan ithal giyim, kozmetik ve gıda ürünleri geliyor. Peki, Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ithal ürünleri nelerdir?

FRANSIZ MALLARI LİSTESİ



Önde gelen ithal kozmetik ürünleri şöyle: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations.

Fransa’dan ithal giyim ve aksesuar markaları ise şunlar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Hermes.

Ve yine Fransız gıda ürünleri de Türkiye’de hayli ilgi görüyor. Söz konusu gıda markaları şöyle: Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne.