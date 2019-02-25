Enerji

Haberler > Ekonomi > Enerji "Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok"

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok." dedi.

AA